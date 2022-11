Kõlvart: peatänav tuleb pärast Liivalaia rekonstrueerimist

"Pronksi tänav, mis on ka väga oluline tänav, saab järgmisel aastal valmis. Järgmiseks aastaks on planeeritud ka Liivalaia tänava projekteerimine ja tegelikult me näeme, et sellises järjekorras ongi õige minna," rääkis Kõlvart Vikerraadio saates "Uudis+" vastuseks peatänava teema tõstatamisele.

Kõlvart meenutas, et juba kolm aastat tagasi, kui oli suur diskussioon peatänava projekti üle, ütles tema, et edasi tuleb liikuda samm-sammult.

"Ja siis ma ütlesin, et nii Pronksi tänav kui ka Liivalaia tänav, mis on otse seotud peatänavaga või praeguse Narva maanteega, et seda teedevõrku tuleb käsitleda süsteemselt. Ja mulle tundub, et selliseid viisil me praegu ka liigume," ütles linnapea.

Peterburi maantee ümberehitamist venitab projekteerimine

Kommenteerides Peterburi maantee rekonstrueerimise plaane, tunnistas Kõlvart, et linn kavatses alustada ehitustöödega juba sel aastal, kuid paberimajandus võttis oodatust kauem aega.

"Siin tõepoolest tuleb tunnistada, et meil oli plaanis alustada juba sel aastal. Aga projekteerimine ja kooskõlastamine võttis kahjuks palju rohkem aega. Järgmisel aastal on raha eelkõige projekteerimiseks, aga ma loodan, et järgmisel aastal jõuame ka alustada," rääkis Kõlvart.

Tallinna Haigla projekteerimise eest maksab Euroopa Liit

Kõlvart rääkis ka sellest, et hoolimata valitsuse otsusest mitte rahastada Lasnamäele kavandatava Tallinna Haigla ehitamist on projekteerimine tema otsuse alusel jätkunud ning selleks kuluv raha saadakse tagasi Euroopa Liidu eelarvest.

"Vaatamata sellele, et valitsus väitis, et Tallinna Haigla projekt ei vasta Euroopa Komisjoni poolt määratud graafikule või siis menetlus areng - tegelikult vastab. Just sellepärast Euroopa Komisjon on valmis meile ka need kulud kompenseerima isegi suuremas mahus kui kakskümmend miljonit (mis projekteerimine peaks maksma -toim.). Ja see tähendab, et see raha ei ole maha visatud, seda enam, et seda raha ikkagi saame," ütles linnapea.

"Sest võrreldes meie valitsusega on Euroopa Komisjonil väga selge arusaam, et kulu on juba tekkinud. Lubadus oli antud, esialgne otsus oli vastu võetud. Vastavalt sellele otsusele on ka kulud tehtud. Meie ju ei teinud seda sellepärast et meil oli lihtsalt lõbus sellega tegeleda - oli vastav otsus, oli vastav kokkulepe ja Euroopa Komisjonis on see arusaam olemas. Nüüd seda tuleb kompenseerida," selgitas ta.

"Jah, see on tõepoolest ka minu isiklik valik, et me ei saa loobuda sellest projektist. Ma kordan, et sellel on üleriigiline tähendus. Väga kurb, et valitsus seda ei tunnista," märkis Kõlvart ning lisas, et projekti valmimine võtab paar aastat ning selle jooksul võib mõndagi muutuda. "Sealhulgas ka see, et tuleb valitsus, kelle jaoks haigla saab olema prioriteediks."