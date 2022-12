Biden tahab, et demokraatide eelvalimiste avalöök toimuks Lõuna-Carolinas

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel tahab USA president Joe Biden, et demokraatide partei alustaks 2024. aasta presidendivalimiste eelvalimisi Iowa osariigi asemel Lõuna-Carolina osariigis. 2020. aastal Lõuna-Carolinas toimunud eelvalimised võitis ülekaalukalt Biden, kes kogus siis 48,5 protsenti häältest.

"Biden tahab, et pärast Lõuna-Carolinat toimuksid eelvalimised New Hampshire'is ja Nevadas. Nendele osariikidele järgneksid siis Georgia ja Michigan," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Biden pole oma poliitilise karjääri jooksul Iowas suurt edu saavutanud. Kavandatav muudatus tähendaks, et Iowa osariik ei mängiks enam demokraatide partei eelvalimistel võtmerolli. Biden võitis Lõuna-Carolinas 2020. aasta eelvalimised.

Demokraatliku Rahvuskomitee (DNC) kodukorra komisjon kohtub reedel ja laupäeval, et koostada soovitus osariikide järjestuse kohta. Soovituse peab 2023. aasta alguses heaks kiitma kogu DNC, vahendas The Wall Street Journal.

Vabariiklaste partei on varem teatanud, et ei plaani osariikide järjestust muuta. Esimesed valimised toimuvad Iowas, siis New Hampshire'is, Lõuna-Carolinas ja Nevadas.

Mõned demokraatliku partei poliitikud kritiseerisid Bideni ettepanekut. Iowa demokraatliku partei juht Ross Wilburn ütles, et Bideni ettepanekud kahjustavad partei positsiooni USA maapiirkondades.

"Väikestel maapiirkondadel, nagu Iowa, peab olema hääl. Demokraadid ei tohi unustada valijaid Kesk-Läänes," ütles Wilburn.

Eelvalimistel saavad esimesed osariigid palju rahvusvahelist tähelepanu. Iowas ja New Hampshire'is kulutavad kandidaadid reklaamidele kümneid miljoneid dollareid.

Kaks asjaga kursis ametnikku ütlesid, et 2024. aasta demokraatide partei eelvalimised algavad Lõuna-Carolinas 6. veebruaril. Nevadas ja Hampshire'is toimuvad valimised 13. veebruaril ja Georgias ning Michiganis 27. veebruaril. Märtsis toimub "superteisipäev", siis toimuvad eelvalimised mitmes osariigis.

Biden pole veel kinnitanud, et kandideerib tagasi presidendiks. Ta on andnud siiski märku, et kandideerib tõenäoliselt uuesti ja annab sellest lähikuude jooksul teada.