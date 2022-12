Rahanduskomisjon ei toetanud Läänemetsa investeeringuettepanekuid

Rahanduskomisjon ei kiitnud ei heaks siseministeeriumi investeeringutoetusi erinevatele haridusobjektidele, ütles rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ERR-ile.

"Riigikontrolör Janar Holm täna väga selgelt riigieelarve kontrolli erikomisjonis väljendas end, et ministeeriumid saavad vaid oma valdkonnale raha jagada. Kultuuriministeerium saab jagada kultuuriga seotud toetusi ja siseministeerium, kui need on seotud näiteks lasteaedade tuleohutusega," rääkis Kokk.

Rahanduskomisjoni hääletusel olid siseministeeriumi investeeringute vastu kõik komisjoni liikmed peale sotsiaaldemokraat Ivari Padari, kes hääletas investeeringute poolt.

"Aga rahad jäid ministeeriumitele alles. Raha on võimalik ministeeriumitel jagada vastavalt vabariigi valitsuse seadusele. Omas valdkonnas on võimalik raha ja toetusi jagada. Et objektid on omas valdkonnas. Siseministeeriumil politsei, piirivalve, päästekomandod, ministril on võimalik neid rahasid jagada määrusega," lausus Kokk.

Kokk lisas, et komisjon käitus nii, nagu riigikontrolör Holm ütles, ehk seadusi täites. "Et tuleb seadus järgides käituda, nii on komisjon teinud otsuseid vastavalt täna kehtivatele seadustele," lausus ta.

Siseministeeriumi investeeringutele oli vastu ka esmaspäeva hommikul istungi pidanud riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Tõnis Mölder (Keskerakond), kelle sõnul ei saa siseminister toetada objekte, mis ei ole tema haldusalas.

"Siseministri ettepanek on jagada siseturvalisuse suurendamiseks ehk päästjatele, politseinikele ja ka näiteks riigipiiri arendusteks mõeldud raha valimiste eel kohalikele objektidele, mis ei ole ministeeriumi haldusalas ning mille on valinud minister läbipaistmatult, enda erakonnakaaslasi eelistades. Samal ajal küsib ta siseturvalisuse tarbeks lisaraha valitsuse reservist. Me ei saa lubada, et minister ajab segi enda ja riigi rahakoti ning kasutab ministeeriumi eelarvet valimiskampaaniaks," ütles Mölder

Siseministeeriumi eelarvereal olid rahaeraldised näiteks Kastre valla lasteaiale (700 000 eurot), Tabivere lasteaia rekonstrueerimiseks (700 000), Värska gümnaasiumi ehituseks (700 000). Lisaks olid investeeringute nimekirjas miljon eurot Narva Kraavi tänava lasteaia ehituseks, 500 000 eurot Tartu Maarja kooli ehitustöödeks, 100 000 eurot Risti põhikooli ehitustöödeks, lisaks väiksemaid summasid erinevatele haridusasutustele.

Siseminister ja SDE esimees Lauri Läänemets on öelnud, et lasteaiaehituseks mõeldud raha pani siseministeeriumi eelarvereale eelmine rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond). Rosimannus ise ERR-i kommentaarisoovidele ei vastanud.

Läänemets märkis, et ta on teadlik, et tegu pole siseministeeriumi haldusala rahaga, kuid eesmärk oli panustada regionaalarengusse. "Algusest peale oleme me koalitsioonileppes kokku leppinud, et me soovime panustada Eesti regionaalarengusse ja Eesti lastesse, kes erinevates lasteaedades ja koolides käivad. Lihtsalt eelarvetehniliselt on see tõstetud siseministeeriumi rea peale," ütles Läänemets.

Riigieelarve kolmas lugemine toimub riigikogu suures saalis kolmapäeval.

Riigikogu fraktsioonid esitasid enne kolmandat lugemist 17 muudatusettepanekut. Need jäid hääletamisel toetuseta, sest katteallikad ei sobinud.

Tuleva aasta riigieelarve eelnõu kohaselt on kavandatud tulude maht 15,6 miljardit ja kulude maht 16,84 miljardit eurot. Investeeringuid tehakse pea 775 miljoni euro eest, mida on ligikaudu 30 miljoni euro võrra rohkem kui sel aastal.