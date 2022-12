Pentus-Rosimannus tunnistas kokkulepet sotsidega piirkondlike toetuste eraldamiseks

Endine rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond) tunnistas, et koalitsioonikõnelustel Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SDE) lepiti kokku arvestada riigieelarves sotside soovi eraldada piirkondade arengu ja kodanikuühiskonna toetuseks rohkem raha ning seetõttu ei saa nende vahendite olemasolu eelarvekavas partneritele üllatuseks olla.

"Valitsuse moodustamisel olid tõsised läbirääkimised nii eestikeelsele haridusele kiire ülemineku kui ka sotsiaaldemokraatide soovi üle suunata piirkondade arengu tasakaalustamiseks ja kodanikuühiskonna toetuseks rohkem raha. Kokkuleppele jõuti valitsusläbirääkimiste lõpuks mõlemas, ehk siis poliitiliselt oli sellel osal kokkuleppest algusest peale kaks osa ja see ei saa tulla ühelegi valitsuse osapoolele praegu üllatusena," kirjutas Pentus-Rosimannus oma kommentaaris ERR-ile.

"Koalitsiooni moodustamisel pidasid sotsiaaldemokraadid sama oluliseks regionaalsesse tasakaalu panustamist kui isamaalased ja Reformierakond kiiret üleminekut eestikeelsele haridusele ja kokkulepe arvestas võrdselt mõlema huviga," lisas ta.

Tema sõnul pidid mõlema soovi elluviimise detailid saama täpsemalt paika eelarve tegemise käigus ning eelarve üleandmise ajal oli loetelu ettepanekutest, kuidas piirkondadesse ja kodanikuühiskonda panustada, veel osaliselt lahtine.

"Nii saime esialgu valitsuses otsustada ainult põhimõttelise jaotuse ministeeriumite vahel. Täpsem jaotus pidi esitatama parlamendile otsustamiseks riigikogu lugemiste käigus," selgitas ta.

Teisipäevane rahanduskomisjoni otsus, millega siseministeeriumi valitsemisalas jääb kogukondliku arengu ja siseturvalisuses vabatahtlike kaasamiseks kokku ligi 6,3 miljonit eurot, on kooskõlas ka valitsuse moodustamise ajal tehtud kokkuleppega, märkis Pentus-Rosimannus.

Riigieelarve eelnõu menetlemise käigus tõusis teemaks siseministeeriumi alla paigutatud ligi 6,3 miljoni eurot, mida siseminister Lauri Läänemets, kes on SDE esimees, soovis kasutada lasteaedade ja koolide ehitamiseks ja remondiks. Riigikogu rahanduskomisjon otsustas teisipäeval, et see suunatakse tagasi siseministeeriumile, mis saab seda kasutada oma valdkonna mittetulundusühingute (MTÜ) ja sihtasutuste toetamiseks.

Seda, et investeeringute raha pani eelarvekavasse eelmine rahandusminister Pentus-Rosimannus, on öelnud ka Läänemets.

Pentus-Rosimannus astus 18. oktoobril ametist tagasi ja teatas, et lahkub poliitikast seoses asumisega Euroopa Kontrollikoja liikmeks.

Valitsuses otsustati Pentus-Rosimannuse esitamine kontrollikoja liikme kandidaadiks hääletusega, millel reformierakondlased ja sotsiaaldemokraadid hääletasid tema poolt, Isamaa liikmetest ministrid aga olid vastu.