Läänemetsa "lasteaedade raha" suunati siseministeeriumisse tagasi

Riigikogu rahanduskomisjon võttis esmaspäeval maha riigieelarvesse esitatud investeeringuettepanekutest siseministeeriumi investeeringud koolidele ja lasteaedadele, sest komisjoni hinnangul ei peaks siseministeerium tegelema investeeringutega väljaspoole oma vastutusala.

Komisjoni esimees Aivar Kokk ütles, et komisjon lähtus otsuse tegemisel riigikontrolör Janar Holmi soovitusest ja seadustest.

Komisjon kogunes teisipäeval erakorraliselt ning otsustas, et siseministeerium saab haridusasutuste investeeringuraha, 6,2 miljonit kasutada oma valdkonna mittetulundusühingute (MTÜ) ja sihtasutuste toetamiseks.

"Need rahad suunati tagasi siseministeeriumisse, 6,2 miljonit eurot, ja neid on võimalik kasutada investeeringutoetusteks läbi kodanikuühiskonna rahastamise. , MTÜ-d ja sihtasutused, kes tegelevad siseministeeriumi valdkonna teemaga, siis on võimalik läbi erinevate meetmete neid toetusi jagada," ütles Kokk ERR-ile.

Läänemets: sotsid hääletavad eelarve vastuvõtmise poolt

Siseminister Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et vaatamata vastuoludele valitsuses, kuidas investeeringuraha jaotatakse, kavatsevad sotsiaaldemokraadid hääletada kolmapäeval riigieelarve kolmandal lugemisel eelnõu vastuvõtmise poolt.

"Selles mõttes küll, sest riigieelarve sisaldab ettepanekuid, mis on sotsiaaldemokraatide algatusel tehtud," ütles ta.

Läänemetsa sõnul pidi rahanduskomisjon tegelikult teisipäeval tegema vigade paranduse, sest koos haridusasutuste investeeringutega tõmmati esmaspäeval maha ka investeeringud siseturvalisuse valdkonda, näiteks raha päästekomandodele ja IT-valdkonnale.

"Seda vigade parandust tegime. See jääb parlamendilikmete südametunnistusele, et neid investeeringuid, mis puudutavad koole ja lasteaedu, ei tule," ütles ta.

Läänemetsa sõnul on arusaadav, et siseministeerium ei saa toetada koolide ja lastaedade ehitust, kuid kuidas see raha siseministeeriumi eelarvereale sattus, jääb koalitsioonipartnerite südametunnistusele.

"Mina ei ole kunagi soovinud, et koolide raha oleks siseministeeriumi real, aga eks see jääb meie koalitsioonipartnerite hingele, et see sinna pandi ja sinna jäi ja et selle teema nad kõvasti üles tõmbasid," ütles Läänemets.

Siseministeeriumi eelarvereal olid rahaeraldised näiteks Kastre valla lasteaiale (700 000 eurot), Tabivere lasteaia rekonstrueerimiseks (700 000), Värska gümnaasiumi ehituseks (700 000). Lisaks olid investeeringute nimekirjas miljon eurot Narva Kraavi tänava lasteaia ehituseks, 500 000 eurot Tartu Maarja kooli ehitustöödeks, 100 000 eurot Risti põhikooli ehitustöödeks, lisaks väiksemaid summasid erinevatele haridusasutustele.