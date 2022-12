Reinsalu eitas Isamaa osalust regionaaltoetuste jagamise kokkuleppes

"Proua peaminister viitas endisele rahandusministrile ja tema kommentaarile, et kõik oli kokku lepitud, mingisugused katused paar kuud tagasi. Ei, ma lükkan selle ühemõtteliselt ja jäigalt tagasi!" ütles Reinsalu neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Endine rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond) ütles kolmapäeval ERR-ile, et koalitsioonikõnelustel lepiti kokku arvestada riigieelarves sotside soovi eraldada piirkondade arengu ja kodanikuühiskonna toetuseks rohkem raha. Ta rõhutas, et tegu oli kolme osapoole kokkuleppega, mis oli seotud eestikeelsele haridusele üleminekuga, mida soovisid Reformierakond ja Isamaa. "Seetõttu ei saa nende vahendite olemasolu eelarvekavas partneritele üllatuseks olla," märkis Pentus-Rosimannus, kui ERR palus tal kommenteerida siseministeeriumi eelarvesse lisatud investeeringutega seoses puhkenud tüli.

"Koalitsiooni moodustamisel pidasid sotsiaaldemokraadid sama oluliseks regionaalsesse tasakaalu panustamist kui isamaalased ja Reformierakond kiiret üleminekut eestikeelsele haridusele ja kokkulepe arvestas võrdselt mõlema huviga," lisas ta.

Reinsalu kinnitusel aga sellist kokkulepet ei ole olnud: "Mingisugust niisugust katuste nimekirja, mida oleks kolmepoolse templiga öeldud - võib-olla need olid ühepoolsed, võib-olla olid kahepoolsed, aga igal juhul mitte kolmepoolsed. Paluks Isamaale küll mitte seda supitirinat pähe panna."

Riigieelarve eelnõu menetlemise käigus tõusis teemaks siseministeeriumi alla paigutatud ligi 6,3 miljoni eurot, mida SDE esimees, siseminister Lauri Läänemets soovis kasutada mitmel pool Eestis asuvate lasteaedade ja koolide ehitamiseks ja remondiks. Läänemetsa sõnul pani nende investeeringute raha eelarvekavasse eelmine rahandusminister Pentus-Rosimannus.

Läänemets ütles esmaspäeval, et ta on teadlik, et tegu pole siseministeeriumi haldusala rahaga, kuid eesmärk oli panustada regionaalarengusse. "Algusest peale oleme me koalitsioonileppes kokku leppinud, et me soovime panustada Eesti regionaalarengusse ja Eesti lastesse, kes erinevates lasteaedades ja koolides käivad. Lihtsalt eelarvetehniliselt on see tõstetud siseministeeriumi rea peale," ütles Läänemets.

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas teisipäeval suunata see raha tagasi siseministeeriumile, mis saab seda kasutada oma valdkonna mittetulundusühingute (MTÜ) ja sihtasutuste toetamiseks.