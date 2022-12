Mustamäe ja Nõmme: neli uut esinumbrit ja 20 aastat Paeti

Tallinna kolmandas valimisringkonnas ehk Mustamäel ja Nõmmel on saadaval kaheksa mandaati. Kuivõrd neis Tallinna linnosades on vene hääle kaal väiksem, võttis eelmistel riigikogu valimistel selles ringkonnas kindla võidu Reformierakond 32,5 protsendiga. Keskerakonna saagiks jäi 23,9, EKRE-l 14,1 ja Isamaal 10,2 ja SDE-l 9,3 protsenti. Eesti 200 kogus 4,6 protsenti toetust.

Ainsa isikumandaadi sai Reformierakonna poliitik Urmas Paet 8584 häälega. Ringkonnamandaadi said Martin Helme (EKRE) 5967 häälega, Maris Lauri (RE) 4331 häälega, Taavi Aas (KE) 3925 häälega, Lauri Laats (KE) 3251 häälega ja Urmas Reinsalu (I) 2633 häälega. Kompensatsioonimandaadi said Vilja Toomast (RE) 953 häälega ja Johannes Kert (RE) 708 häälega.

Reformierakond panustab kuuendaid valimisi järjest Paetile

Sama kindel kui maksud ja surm on see, et Reformierakond paneb oma esinumbriks Nõmmel Euroopa Parlamendi saadiku Urmas Paeti. Ta on olnud Reformierakonna esinumber Mustamäel ja Nõmmel 2003. aasta riigikogu valimistest ehk viimased 20 aastat. Võib arvata, et kuuendad valimised ringkonna esinumbrina ei tule Paetile sugugi kehvemad kui varasemad, teeb ta siis kampaania aktiivselt või mitte.

Urmas Paet Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Reformierakonna teine number on riigikogu liige Maris Lauri ja kolmas number pikaaegne mereväe üle, oktoobris Reformierakonnaga liitunud Igor Schvede. Kuivõrd julgeolek on Ukraina sõja tõttu neil valimistel oluline teema, annab Schvede lisandumine kindlasti Reformierakonnale usutavust juurde.

Veel kandideerivad Reformierakonna nimekirjas Vilja Toomast, Õnne Pillak, Eero Merilind, Kaido Kaaberma.

EKRE loodab Helmele ja ootab Järvilt tõhusat tuge

EKRE esinumber Mustamäel ja Nõmmel on erakonna esimees Martin Helme. Eelmistel valimistel said Helme samas ringkonnamandaadi 5967 häälega. Ta võttis ligi 85 protsenti EKRE-le selles valimisringkonnas antud häältest ehk tema järel kandideerinud üheksa inimese panus jäi selgelt lahjaks.

Viimastel kohalikel valimistel sai Martin Helme Mustamäel kandideerides 2957 häält.

Martin Helme. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Helme järel kandideerib teisel positsioonil Markus Järvi. SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks üks eestvedajaid Järvi on ERR-ile öelnud, et kandideerib küll EKRE ridades, aga ei astu erakonna liikmeks.

EKRE loodab, et Järvi lisandumine aitab eelmiste valimistega võrreldes nimekirja tugevdada ja tuua ka hääli, mida Martin Helme ehk muidu ei võta.

EKRE eelmiste valimiste teine number Kadri Vilba on sel korral kolmandal positsioonil. Tema sai eelmisel korral 367 häält.

Keskerakond paneb esinumbriks oma kohalike valimiste staari

Keskerakonna eelmiste valimiste esinumber Taavi Aas kandideerib sel korral hoopis Jõgeva- ja Tartumaal. Nii kergitati erakonna esinumbriks Mustamäel ja Nõmmel Lauri Laats.

12. eluaastani Abhaasias elanud ja sealt sõja puhkedes perega Eestisse kolinud ning suurepäraselt vene keelt rääkiv Laats osutus ka 2019. aastal 3251 häälega valituks, kuid otsustas jätkata Mustamäe linnaosa vanema ametis. 2021. aasta kohalikel valimistel sai Laats Mustamäel 8457 valija toetuse, mis oli teine tulemus kogu Eestis. Ta edestas teiste seas ka samas kandideerinud Keskerakonna esimees Jüri Ratast, kes piirdus Laatsi kõrval 3032 häälega.

Lauri Laats. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Keskerakonna nimekirjas kandideerib ilmselt teisel positsioonil endine kultuuriminister ja praegu Tallinna linnavolikogu aseesimehe ametis olev Tiit Terik. Eelmistel riigikogu valimistel sai Terik 799 häält ja kohalikel valimistel Nõmmel 1370 häält.

Keskerakonna nimekirjas tagapool kandideerivad poliitikud on aga veel kinnitamata.

Isamaa vangerdused toovad esinumbriks Raivo Tamme

Ka Isamaa teeb neil valimistel Mustamäe ja Nõmme nimekirjas muudatusi. Vangerduste jada algas sellest, et eelmistel valimistel Harju- ja Raplamaal esinumbrina kandideerinud Jüri Luik loobus üldse kandideerimisest ning eelmiste valimiste Isamaa esinumber Nõmmel ja Mustamäel (sai 2633 häält) Urmas Reinsalu läheb nüüd ise Eesti suurimasse valimisringkonda kandideerima.

Raivo Tamm. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Isamaa esinumbriks tõuseb seetõttu hoopis Raivo Tamm, kes eelmine kord kandideeris Jõgeva- ja Tartumaal. Viimastel kohalikel valimistel kandideeris Tamm aga Kristiine linnaosas, kus sai 759 häält.

Raivo Tammele järgnevad valimisdebüüti tegev justiitsminister Lea Danilson-Järg ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri nõunik Kalle Muuli.

Sikkut vahetab Tallinnas ringkonda

Sotsiaaldemokraadid tulevad nimekirja eesotsas välja uute nimedega. Eelmistel riigikogu valimistel said sotside kandidaadid Helve Särgava ja Rainer Vakra vastavalt 1466 ja 1440 häält ja riigikogusse ei pääsenud. 2015. aastal oli Vakra saanud 4132 valija usalduse. 2019. aasta juunis lahkus Särgava sotside ridadest, Vakra tegi seda jaanuaris 2021.

Eelolevatel riigikogu valimistel on sotside esinumber Mustamäe ja Nõmme piirkonnas praegune majandus- ja taristuminister, erakonna aseesimees Riina Sikkut. Eelmistel valimistel kandideeris Sikkut Tallinnas Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine ringkonnas ja sai 1610 häält.

Riina Sikkut Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Mustamäe ja Nõmme piirkonnas kandideerivad teiste seas ka erakonna aseesimees, endine Nõmme linnaosa vanem ja ettevõtja Lauri Paeveer, praegune Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Külli Urb ning endine ajakirjanik Vahur Koorits.

Eesti 200 tõi Tsahkna Tartust Tallinna

Eesti 200 sai eelmistel valimistel Mustamäel ja Nõmmel 4,6 protsenti häältest, mis oli veidi parem kui üle-eestiliselt 4,4 protsenti. Praegune erakonna esimees Lauri Hussar kogus tollal just selles ringkonnas kandideerides 1300 häält.

Nüüd kandideerib Hussar Eesti suurimas ringkonnas Harju- ja Raplamaal. Eesti 200 esinumbriks Mustamäel ja Nõmmel saab kunagine Isamaa erakonna esimees ja ekskaitseminister Margus Tsahkna. Eelmistel valimistel kandideeris Tsahkna Tartus ja sai 612 häält.

Margus Tsahkna. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Eesti 200 nimekirjas leiab kandideerimast ilmselt ka need nimed: Kris Leinatamm, Aleksei Jašin, Tanel Sokk, Kadri Jäätma, Juku-Kalle Raid, Ülo Pikkov.

Võimalik, et selles valimisringkonnas kandideerib ka komeedina Eesti seltskonnaajakirjanduse tähistaevasse lennanud Hendrik Terras. Viimastel kohalikel valimistel kandideeris Terras Mustamäel ja sai korralikud 576 häält.

Rohelised ja Parempoolsed

Roheliste kaasjuht Johanna Maria Tõugu ütles, et nende erakonna esinumber Mustamäe ja Nõmme ringkonnas on erakonna juhatuse liige, kunstnik Helina Tilk.

Helina Tilk. Autor/allikas: Rohelised

Lisaks kandideerivad keskkonna-aktivstid Katrin Jõgisaar ja Janek Jõgisaar. Samuti Roheliste noortekogu peasekretär Egle Olesk, ettevõtja Harri Tilk ja ilmaekspert Alina Lerner.

Eelmistel valimistel nelja aasta eest tõi Rohelistele enim hääli Kaspar Kurve (438), teda toetasid Tõnu Trubetsky (226) ja Katrin Jõgisaar (193).

Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler ütles ERR-ile, et Parempoolsed pole lõplikke valimisnimekirju veel kinnitanud, mistõttu läheb ringkondade esinumbrite avaldamisega veel pisut aega.

***

· Norstati viimase uuringu järgi lubab selles ringkonnas hääletada Reformierakonna poolt 41, Keskerakonna poolt 16 ja EKRE poolt 13 protsenti.

· Isamaa toetus oli üheksa, Eesti 200-l ja SDE-l kaheksa protsenti. Rohelistel kolm ja Parempoolsetel kaks protsenti.

· Need tulemused peegeldavad aga eeskätt erakondade brändide populaarsust. Konkreetsete kandidaatide lisandumine mõjutab sõltuvalt nende tugevusest-nõrkusest erakondade tegelikke toetusnumbreid nii üles- kui ka allapoole.

· ERR.ee koondab kõik riigikogu valimisi puudutavad artiklid eraldi valimiste alamlehele.