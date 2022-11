Erakondade esinumbrid Pärnumaal: Helme, Peterson, Kivimägi, Metsoja, Korobeinik, Tali

Pärnumaa valimisringkonna selge soosik on EKRE eesotsas Mart Helmega, kes sai eelmistel valimistel läbi aegade suurima ühe poliitiku häältesaagi Pärnumaal. Teistest erakondadest on keerulises seisus Pärnumaal Keskerakond, kes läheb valimistele ilma oma pikaajalise kohaliku esinumbri Kadri Simsonita. Küsimärgiks on ka, kui hästi veavad välja Eesti 200 ja SDE uued esinumbrid Peeter Tali ja Peep Peterson.

12. valimisringkonnas ehk Pärnumaal läheb 5. märtsil 2023 toimuvatel riigikogu valimistel jagamisele seitse mandaati. Praeguse seisuga parteitu Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ühegi erakonna nimekirjas ei kandideeri, ehkki tema enda väitel on kõik suuremad parteid, v.a EKRE tema juures maad kuulamas käinud.

EKRE pakatab enesekindlusest

EKRE Pärnumaa nimekirja veab erakonna aseesimees Mart Helme, kes eelmistel valimistel sai isikumandaadi ja 9170 häält, mis ühtlasi tähistas läbi aegade suurimat ühe poliitiku häältesaaki Pärnumaa valimisringkonnas.

EKRE sisevalimistel sai teise koha Helle Kullerkupp ja kolmanda Alar Laneman. Selline järjestus oli mõneti üllatav, sest viimastel kohalikel valimistel sai Laneman Pärnu linnas 1554 häält, samas kui Kullerkupu saaks oli kolm korda väiksem 509 häält. Kuid eks see näitas, mis jõujooned on EKRE piirkonnaorganisatsioonis.

EKRE nimekirjas kandideerib ka Sven Sildnik (artistinimega (:)kivisildnik - toim), kes kuulus varem Iseseisvusparteisse.

EKRE ise pakatab enesekindlusest ja arvestab oma plaanides kolme mandaadiga, kuid loodab tasahilju ka nelja. Viimane tähendaks juba paari-kolme suurema partei täielikku põrumist ja on ebatõenäoline.

Mart Helme Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Sotsid panustavad taas "välismängijale"

Kui EKRE oli eelmiste valimiste suurim võitja Pärnumaal, siis Sotsiaaldemokraatlik Erakond suurim põruja. Nende häältesaagiks jäi ringkonnas kokku 2780 häält ja 6,8 protsenti (üleriigiliselt 9,8 protsenti). Nüüd veab sotside valimisnimekirja Pärnumaal tervise- ja tööminister Peep Peterson, kelle juhtimisel loodetakse kindlasti paremat tulemust. Üks mandaat Pärnumaalt oleks sotsidele juba suur võit.

Tartu taustaga Petersoni Pärnumaale kandideerima viimine oli sotsidele sundkäik, sest neil puudub kohapeal tugev liider. See probleem, et kandidaat tuleb suvepealinna lähetada riigi ametlikust pealinnast, on sotse Pärnumaal saatnud aastaid. 2019. aastal oli sotside esinumber Indrek Tarand (sai 1061 häält ja valituks ei osutunud), 2015. aastal lähetati Pärnumaale kandideerima Indrek Saar (sai 1944 häält), 2011. aastal Marianne Mikko (2093 häält).

Petersoni kõrval kandideerib SDE nimekirjas Pärnumaal kindlasti ka lavastaja Gerda Kordemets, kes leidis endas sisemise sotsi tänavu septembris. SDE nimekirja kolmas number on ilmselt perearst Madis Veskimägi.

Peep Peterson. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Reformierakond panustab eelmiste valimiste tippudele

Reformierakonna nimekirja veavad ka seekord riigikogu liige Toomas Kivimägi ja hiljuti rahandusministri ametisse saanud Annely Akkermann. Eelmistel valimistel said nad vastavalt 5202 ja 2397 häält ja mõlemad ringkonnamandaadi. Kaks mandaati Pärnumaal on Reformierakonnale kindlasti jõukohane tulemus.

Pärnumaal kandideerib ka endine tippsportlane Jüri Jaanson, kes sai eelmistel riigikogu valimistel kompensatsioonimandaadi 1139 häälega.

Toomas Kivimägi. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Keskerakond - Simsonita läheb keeruliseks

Keskerakonna seis on eelmistest valimistest keerulisem, sest Euroopa Komisjoni volinik Kadri Simson enam ei kandideeri. Tema sai 2019. aastal 5741 häälega ringkonnamandaadi ja on olnud peamine häältetooja ka varem.

Kastanid peavad tulest välja tooma eeskätt Andrei Korobenik ja Marko Šorin. Eelmistel riigikogu valimistel kandideeris Korobeinik Tallinnas (Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine), kuid viimastel kohalikel valimistel sügisel 2021 juba Keskerakonna esinumbrina Pärnu linnas (sai 1495 häält).

Ehkki Keskerakond räägib kahest mandaadist, on selle saamine Simsoni mittekandideerimise tõttu väga keeruline ning pigem piirdutakse ühe mandaadiga.

Andrei Korobeinik. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Eesti 200 - kas Tali ja Kalevipoja kuppel kõnetavad?

Eelmistel valimistel Eesti 200 Pärnumaal edu ei saatnud. Kui üleriigiliselt oli erakonna toetus 4,4 protsenti, siis Pärnumaal 3,4 protsenti. Enim hääli tõi siis Eesti 200-le Kadri Tali (872 häält).

Eesti 200 on teatanud, et seab riigikogu valimistel Pärnumaal üles strateegilise kommunikatsiooni ja riigikaitse eksperdi Peeter Tali kandidatuuri. Tali on Pärnust pärit, kuid aastaid tegutsenud mujal. Mees on Pärnu Postimehele öelnud, et on nüüd taas Raeküla elanik ja käib Tallinnas tööl.

Mis võiks olla Tali isiklik populaarsus ja kuivõrd kõnetab neid "Kalevipoja kupli" teema, on suur küsimärk ka erakonnale endale. Ja see, kas Talist saab üldse Eesti 200 esinumber Pärnumaal, ei ole veel otsustatud. Kõne alla võivad tulla ka Sulev Alajõe ja Kätlin Joala. Tali eeliseks nende ees on tuntus ja ekspertiis praegu ühiskonda kõnetaval julgeoleku teemal.

Peeter Tali Autor/allikas: ERR

Isamaa loodab taas Metsojale

Isamaa esinumbriks saab Andres Metsoja, kes sai eelmistel valimistel 2228 häälega ringkonnamandaadi.

Kui hiljuti toimus Pärnus võimupööre ja koalitsioonis asendati Keskerakond Isamaaga, oli selle taga kaalutlus, et nii saadakse Pärnu kolmanda silla ehituseks riigieelarvest 20 miljonit lisaeurot. Nii see paistab minema ja see on valimistele vastu minnes Metsojale kõva valuuta, ehkki see polnud mõistagi ainult tema teene.

Metsoja kõrval kandideerib kindlasti ka Isamaa Pärnumaa piirkonna esimees, Tori vallavanem Lauri Luur, kes oli ka eelmistel riigikogu valimistel erakonna teine number ja sai 663 häält.

Andres Metsoja. Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

Parempoolsed ja Rohelised

Parempoolsete juhatuse liige Tõnis Kons ütles, et Parempoolsed pole lõplikke valimisnimekirju veel kinnitanud, mistõttu läheb ringkondade esinumbrite avaldamisega veel pisut aega.

"Lõplikud nimekirjad tehakse avalikuks ilmselt jaanuaris, vahetult enne nimekirjade ametlikku registreerimist," sõnas Kons.

Roheliste juht Johanna Maria Tõugu ütles, et Pärnu esinumbrina kandideerib Liina Reimann. Eelmistel riigikogu valimistel Rohelisi Pärnumaal edu ei saatnud - nende parimana sai Krister Kivi 246 häält, ülejäänud kandidaatide häälesaak küündis maksimaalselt 52-ni.

***

· Norstati viimase uuringu järgi lubab Pärnumaa valijatest hääletada EKRE poolt 41 ja Reformierakonna poolt 32 protsenti. Keskerakonda lubab valida üheksa, Eesti 200 kaheksa, Isamaad seitse protsenti. SDE toetus on Pärnumaal vaid kolm protsenti.

· Need tulemused peegeldavad aga eeskätt erakondade brändide populaarsust. Konkreetsete kandidaatide lisandumine mõjutab sõltuvalt nende tugevusest-nõrkusest erakondade tegelikke toetusnumbreid nii üles- kui ka allapoole.

· ERR.ee koondab kõik riigikogu valimisi puudutavad artiklid eraldi valimiste alamlehele.