Kui palju on Kaljulaiu võimsast tulemusest järel neli aastat hiljem ja teises parteis?

Tallinna 1. valimisringkonna puhul on üheks võtmeküsimuseks, kui palju hääli suudab eelmistel valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerides võimsa isikumandaadi saanud Raimond Kaljulaid korjata nüüd SDE ridades. Ning millise tulemuse teeb Kaljulaiu asemel Keskerakonna esinumbriks saanud Tanel Kiik. Eelmistel valimistel selles ringkonnas ebaõnnestunud EKRE-l on omad lootused Varro Vooglaiuga.

Valimisringkonnas nr 1 ehk Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine valimispiirkonnas läheb jagamisele 10 mandaati. Ehk tegemist on Eesti suuruselt kolmanda ringkonnaga.

2019. aasta märtsis toimunud eelmistel valimistel oli selles ringkonnas edukaim Keskerakond, kes sai veidi üle 30 protsendi häältest. Keskerakonna 16 950 häälest tõi 7303 Raimond Kaljulaid, kes hiljem erakonnast lahkus ja müttab nüüd sotsiaaldemokraatide ridades.

Kaugele maha ei jäänud Reformierakond 29 protsendiga ehk need kaks parteid riisusid koore. Kolmandaks tuli EKRE 11,3, neljandaks SDE 10,2 ja viiendaks Isamaa 8,8 protsendiga. Eesti 200 sai 4,7 protsenti toetust.

Reformierakonda veab Michal, teisel kohal Riisalo

Reformierakonna esinumber on ka neil valimistel Kristen Michal, kes eelmistel valimistel sai 6347 häälega samuti isikumandaadi. Samas suurusjärgus tulemus võiks olla sihikul nüüdki.

Kristen Michal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eelmiste valimiste teine number Heidy Purga kandideerib seekord mujal ja kolmas number Arto Aas enam üldse mitte, sest lahkus poliitikast. Neist Purga tõi eelmisel korral 4763 häält ja Aas 2339 häält ehk kahepeale kokku üle 7000 hääle.

Neid hääli läheb nüüd püüdma nimekirja teisele kohale tõusnud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Nimekirja kõrgel kolmandal kohal on ukraina päritolu moedisainer Oksana Tandit.

Veel leiab veel Reformierakonna nimekirjast kandideerimas näiteks Mati Raidma, Pärtel-Peeter Pere, Jevgeni Krištafovitši jt.

Keskerakond - Kiigel läheb raskeks Kaljulaiu tulemust korrata

Keskerakond läheb välja uue esinumbriga, sest eelmiste valimiste erakonna esinumber ja üldse selles valimisringkonnas enim hääli korjanud Raimond Kaljulaid lahkus parteist.

Keskerakond paneb oma esinumbriks mitmekordse ministri ja praegu Tallinna abilinnapea ametis oleva Tanel Kiige. Eelmistel riigikogu valimistel kandideeris Kiik Tallinna kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa valimisringkonnas, kogus 237 häält ega osutunud valituks. Viimastel kohalikel valimiste sai Kiik Põhja-Tallinnas kandideerides 871 häält ning tegi sellega Yana Toomi ja Vadim Belobrovtsevi järel keskerakondlastest valimisringkonna kolmanda tulemuse.

Tanel Kiik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kiik võib arvestada sellega, et tal on neil valimistel selja taga tugev parteiaparaat, mis eelmistel valimistel Kaljulaiu heaks töötas. Kaljulaiu tulemust Kiigel aga korrata vaevalt õnnestub. Seda ei soosi ka erakonna kohati vastuolulised sõnumid eesti ja vene auditooriumitele ning erakonna madalam üldtoetus kui eelmiste valimiste eel.

Kiige järel on Keskerakonna nimekirjas Vadim Belobrovtsev, Marek Jürgenson, Anastassia Kovalenko-Kõlvart , Andre Hanimägi, Betina Beškina, Jaanus Riibe,

Manuela Pihlap jt. Nimekirja ankrumees on Märt Sults.

EKRE - Vooglaiu lisandumisega loodetakse paremat tulemust

Eelmistel riigikogu valimistel sai EKRE selles valimisringkonnas 11,3 protsenti toetust, mis oli kehvem tulemus kui üle-riigiliselt saadud 17,8 protsenti. Sel korral loodab EKRE palju paremat tulemust ja seda eeskätt tänu valimisdebüüti tegevale Varro Vooglaiule.

EKRE esinumber eelseisvatel valimistel on selles valimisringkonnas riigikogu liige Urmas Reitelmann. Eelmiste valimiste esinumber Urmas Espenberg on kolmandal positsioonil. Eelmistel valimistel oli Reitelmann nimekirja edukaim, kui sai 2585 häält. Espenbergile anti 1974 häält.

Urmas Reitelmann Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Nende vahele mahub Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) eestvedaja Varro Vooglaid. Vooglaid kandideerib EKRE ridades, aga erakonna liige ta pole. Ilmselt läheb just Vooglaiu ja Reitelmanni vahel tihedaks rebimiseks, kes saab esimesena jala üle riigikogu lävepaku.

Esikolmikule järgnevad Toivo Tasa, Ants Miller, Elvis Brauer jt. Küll alles 10. positsioonil on Argo Luude, aga ajakirjanduses prügikuningaks tituleeritud mehel on kindlasti võimalusi isiklik tugev kampaania teha ja nii ka hea tulemus saada.

Mida suudab Kaljulaid sotside ridades

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ootused on selles valimisringkonnas kõrgemad kui mujal. Nende esinumbriks on eelmistel valimistel ringkonnas enim hääli (7303) ja isikumandaadi saanud Raimond Kaljulaid.

Kaljulaiul pole aga enam toeks Keskerakonna aparaati, munitsipaalmeediat ning linnaosavanema ametikohta, mis talle n-ö rohujuuretasandil kasuks tuli eelmisel korral. Seega poleks eriline üllatus, kui tema tulemus jääb eelmisest korrast nirumaks.

Raimond Kaljulaid Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Et Kaljulaid on esinumber, ei kandideeri selles ringkonnas enam Riina Sikkut, kes oli eelmisel korral SDE teine number ja sai 1610 häält. Sikkut on sel korral sotside Nõmme ja Mustamäe piirkonna esinumber.

Kuid Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine valimisringkonnas kandideerivad SDE nimekirjas lisaks Kaljulaiule kindlasti ka riigikogu liige Jaak Juske, Tallinna linnakantselei ööelu nõunik Natalie Mets, Tallinna ettevõtluse valdkonna abilinnapea Joosep Vimm, kirjanik ja filmitegija Kadri Kõusaar jt. Millises järjekorras, otsustavad sotsid lähiajal.

Isamaa uueks esinumbriks saab Riina Solman

Isamaa eelmiste valimiste 1. valimisringkonna esinumber Tarmo Kruusimäe kandideerib nüüd Tallinna 2. valimisringkonnas. Ja eelmiste valimiste teine number Mart Luik lahkus poliitikast ja toimetab nüüd ERR-i juhatuses.

Isamaa esinumbriks saab nüüd riigihalduse minister Riina Solman. Eelmisel korral kandideeris ta Tallinna teises valimisringkonnas ja sai 906 häält.

Riina Solman Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Teisel kohal on valimisdebüüti tegev ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan. Nimekirjast leiab ka Tiit Mereni, Karl Sander Kase, Helen Hääle jt.

Isamaa volikogu kiidab lõplikult nii selle valimisringkonna nimekirja kui ka kõik teised ringkonnanimekirjad heaks teisipäeval.

Eesti 200 - Normet ilmselt esimene, intrigeeriv Zuzu tulemus

Eesti 200 pole lõplikult nimekirja ja selle järjestust lukku löönud, kuid arvatavasti saab nende esinumbriks Liina Normet, kes oli esinumber ka nelja aasta eest. Normet oli eelmistel valimistel ka Eesti 200 edukaim kandidaat selles ringkonnas 1048 häälega.

Liina Normet Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Eelmiste valimiste teine number Marek Reinaas on sel korral esinumber Tallinna kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkonnas.

Normeti kõrval kandideerivad Diana Ingerainen, Züleyxa Izmailova, Pirkko Konsa, Karin Kaup-Lapõnin, Peeter-Eerik Ots, Tiia Sihver jt.

Neist intrigeerivaim on erakonda vahetanud Izmailova käekäik. Eelmistel valimistel kandideeris ta Roheliste juhina selles samas valimisringkonnas ning tõi Roheliste ringkonna 1812 häälest enam kui pooled (923).

Rohelised ja Parempoolsed

Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine oli eelmistel valimistel Rohelistele kõige edukam valimisringkond, kust saadi pea viiendik erakonna häältest. Aga seda paljuski tänu Züleyxa Izmailovale, keda erakonnas enam pole.

Roheliste kaasjuht Johanna Maria Tõugu ütles, et nende esinumber selles valimisringkonnas on ettevõtja ja erakonna juhatuse liige Liina Freivald.

Liina Freivald. Autor/allikas: Andreas Jõesaar

Tõugu lisas, et nimekiri ei ole siiski kinnitatud ja selles võib tulla veel muutusi. Praeguste plaanide järgi kandideerivad Roheliste nimekirjas ka Sigrid Ojavee, Fidelia-Signe Roots ja Hannes Liitmäe.

Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler ütles ERR-ile, et Parempoolsed pole lõplikke valimisnimekirju veel kinnitanud, mistõttu läheb ringkondade esinumbrite avaldamisega veel pisut aega.

***

· Norstati viimase uuringu järgi lubab selles ringkonnas hääletada Reformierakonna poolt 38, Keskerakonna ja EKRE poolt 17 protsenti.

· Eesti 200 toetusnumber on 11, SDE-l kaheksa ja Isamaal kuus protsenti. Rohelistel ja Parempoolsetel alla protsendi.

· Need tulemused peegeldavad aga eeskätt erakondade brändide populaarsust. Konkreetsete kandidaatide lisandumine mõjutab sõltuvalt nende tugevusest-nõrkusest erakondade tegelikke toetusnumbreid nii üles- kui ka allapoole.

