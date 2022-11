Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa eriilmeline valimisringkond soosib saarlasi

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkonnas on ajalooliselt löönud läbi kas Saaremaal tugevat toetust saavad kandidaadid või need kandidaadid, kes suudavad võtta kõigist kolmest maakonnast hääli.

Seetõttu on raskem valituks osutuda tugevalt vaid Läänemaa või Hiiumaa taustaga kandidaatidel, sest seal elab vähem inimesi. Ja pärast haldusreformi Läänemaal veel vähem, kui Pärnumaa alla läksid Lihula ja Hanila vallad. Kolme maakonda hõlmavas valimisringkonnas nr 5 läheb jagamisele kuus mandaati.

Reformierakond jätkab sama esikolmikuga

Reformierakond on olnud aastaid selle valimisringkonna edukaim partei. Eeskätt on neile edu taganud populaarsed kandidaadid Saaremaal. Eelmistel valimistel võeti valimisringkonnas 28,6 protsenti toetust.

Kuigi nelja aasta eest ei saanud isikumandaati sellest valimisringkonnast mitte keegi, siis edukaim häältekoguja oli ja ringkonnamandaadi sai Kalle Laanet 3344 häälega. Laanet veab ka nüüd Reformierakonna nimekirja.

Kalle Laanet.

Laaneti kõrval kandideerivad taas ka Urve Tiidus (eelmine kord 2617 häält) ja Aivar Viidik (893 häält). Neist esimene on tugev eeskätt Saaremaal ja teine Hiiumaal. Ehk Reformierakond panustab kandidaatidele, kes tõid neile edu ka nelja aasta eest.

Keskerakond - Eesmaa asemel esinumber Karilaid

Eelmistel parlamendivalimistel Hiiu-, Saare- ja Läänemaal Keskerakonna esinumbrina kandideerinud ja 1805 häält kogunud Enn Eesmaa loovutas selle positsiooni nüüd riigikogu Keskfraktsiooni ja Haapsalu linnavolikogu esimehele Jaanus Karilaiule. Karilaid sai 2019. aastal 1661 häält.

Karilaiul on eeskätt Läänemaa taust (eelmistel valimistel sai e-hääli arvestamata 800 häält läänlastelt) ja ta on Haapsalu raudtee taastamisest teinud üha oma peateema, kuid esinumbrina suudab ta ta arvatavasti sel korral rohkem hääli saada ka Hiiu- ja eriti Saaremaalt.

Jaanus Karilaid

Valimisnimekirja kuuluvad ka ettevõtja Mihkel Undrest (eelmine kord 1024 häält), koolijuht Antti Leigri, kindralmajor reservis Neeme Väli, hoolekandeasutuse juhataja Ene Vahter, kirjanik ja ajakirjanik Katrin Pauts ning ettevõtjad Ebekai Härm ning ettevõtja ja endine riigihalduse minister Janek Mäggi.

EKRE nimekirjas kohalike valimiste üllataja

Eelmistel riigikogu valimistel tegi EKRE 21,5 protsendiga viiendas valimisringkonnas paremuselt teise tulemuse. Ehk selles ringkonnas tehti parem tulemus kui Eestis tervikuna (17,8 protsenti).

EKRE nimekirja veab selgi korral Helle-Moonika Helme, kes eelmistel valimistel sai ringkonnamandaadi 3202 häälega. Sealjuures võttis ta hääli ühtlaselt kõigist kolmest maakonnast, mis on selles ringkonnas üks edu pante.

Helle-Moonika Helme.

Nimekirjas teine number on EKRE Saaremaa ringkonna esimees Daniel Mereäär, kolmas Kristjan Moora ning neljas EKRE Läänemaa piirkonna esimees Hardi Rehkalt.

Neist endise Kaitseliidu Saaremaa maleva pealiku Moora puhul võiks välja tuua kõneka fakti, et 2017. aasta kohalikel valimistel sai ta Saarlase valimisliidu kandidaadina vaid 17 häält, kuid 2021. aastal EKRE nimekirja esinumbrina 716 häält. Sellest parema tulemuse tegi 1040 häälega vaid Madis Kallas.

Isamaa teine number või tõusta esinumbriks

Isamaa Saaremaa piirkonna juhatuse liige ja eelmistel valimistel selles ringkonnas nimekirja vedanud Raivo Aeg ütles, et tema veel ei tea, kus ta kandideerib. Eelmistel valimistel oli ta 1451 häälega Isamaa parim häältetooja.

Aeg pakkus, et Isamaa esinumber on sel korral hoopis Mart Maastik.

Mart Maastik ütles ERR-ile, et praegu ei ole veel esinumbrit paika pandud. Ta märkis, et tema on vähemalt teine number, aga kui muud üle jää, siis on ta valmis ka esinumbrina kandideerima.

Mart Maastik.

Teised Isamaa Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonna kandidaadid on kirikuõpetaja Anti Toplaan, endine Saare maavanem Kaido Kaasik, Hiiumaa ettevõtja Andrus Ilumets ja endine Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Sotsid loodavad keskkonnaminister Kallasele

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirja veab keskkonnaminister Madis Kallas, kes oli SDE esinumber ka nelja aasta eest. Tõsi, siis jäi ta oma erakonna siseses mõõduvõtus alla nimekirja teisele numbrile Reili Randile. Eeskätt Saaremaalt hääli saanud Kallas sai 812 ja Hiiumaalt hääli noppinud Rand 918 häält.

Ka nüüd on Rand SDE teine number, kuid Kallast edestada on tal nüüd raskem. Eelmise sügise kohalikel valimistel sai Madis Kallas küll mitte SDE, vaid valimisliidu nimekirjas kandideerides Saaremaa vallas 1041 häält, mis oli parem tulemas kui riigikogu valimistel kolme maakonna peale kokku.

Madis Kallas

Kui Madis Kallas suvel keskkonnaministriks sai, oli ta esimesed paar-kolm kuud üks vähem silma paistnud ministreid. Nüüd, ja ilmselt ka ühe pealinna volikogus igavleva kogenuma erakonnakaaslase teadlikul suunamisel, on ta aga näiteks raiemahtude vähendamise teemaga selgelt silma paistnud.

SDE nimekirjas näeme kandideerimas ka kunagist riigikogu liiget Neeme Suurt, kes korjab hääli eeskätt Läänemaalt. SDE nimekirjas võib kandideerida ka Heiki Hanso. Valimisringkond nr 5 on ilmselt SDE-le üks kindlamaid kohti, kust mandaat võtta.

Eesti 200 loodab julgeolekuekspert Stoicescule

Parlamendivälise erakonna Eesti 200 esinumbriks saab Kalev Stoicescu. Tema puhul on suur küsimärk, kuivõrd oluliseks peavad piirkonna valijad julgeolekuteemasid. Mingit otsest seost mehel selle valimisringkonnaga pole, kuigi ta kirjutab kohalikele maakonnalehtedele aktiivselt arvamuslugusid.

Stoicescu kandideeris ka 2019. aasta riigikogu valimistel Eesti 200 ridades ja sai 395 häält. Tollal kandideeris ta Tallinna kesklinna, Lasnamäe ja Pirita ringkonnas.

Kalev Stoicescu

Eesti 200 nimekirjas kandideerib ka Saaremaa ettevõtja Koit Kelder, kes eelmistel valimistel oli 903 häälega selgelt parim häältetooja erakonnale. Aastatel 2011-2016 kuulus Kelder Reformierakonda ja tõi erakonnale 2015. aasta valimistel 529 häält.

Nimekirja kolmas number on Keith Siilats. Eesti 200 esimees Lauri Hussar ütles ERR-ile, et need kolm nime moodustavad Eesti 200 valimisringkonna esikolmiku.

Rohelised ja Parempoolsed

Roheliste kaasjuht Johanna Maria Tõugu ütles, et erakonna esinumber selles valimisringkonnas ei ole veel kinnitatud. "Aga suurtest nimedest kandideerib Aleksei Lotman, kunagine riigikogu liige Roheliste fraktsioonis," sõnas Tõugu.

Lotman oli ka eelmistel riigikogu valimistel Rohelistele selles ringkonnas parim häältetooja. Tema saagiks jäi 320 häält. Kuid näiteks 2011. aastal tõi ta erakonnale 1490 häält.

Aleksei Lotman

Parempoolsete juhatuse liige Tõnis Kons ütles, et Parempoolsed pole lõplikke valimisnimekirju veel kinnitanud, mistõttu läheb ringkondade esinumbrite avaldamisega veel pisut aega. "Lõplikud nimekirjad tehakse avalikuks ilmselt jaanuaris, vahetult enne nimekirjade ametlikku registreerimist," lausus Kons.

· Norstati viimase uuringu järgi lubab Hiiu-, Lääne- ja Saarema valijatest hääletada Reformierakonna poolt 32 protsenti, EKRE poolt 21 protsenti ja Keskerakonna poolt 19 protsenti.

· SDE praegune toetusnumber viiendas valimisringkonnas on 10 protsenti, Isamaal kaheksa ja Eesti 200-l kuus protsenti. Rohelisi toetab ligi kaks ja Parempoolseid üks protsent.

· Need tulemused peegeldavad aga eeskätt erakondade brändide populaarsust. Konkreetsete kandidaatide lisandumine mõjutab sõltuvalt nende tugevusest-nõrkusest erakondade tegelikke toetusnumbreid nii üles- kui ka allapoole.

