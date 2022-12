EL liikmesriigid kritiseerivad Komisjoni koroonavaktsiinide ostutehingut

Euroopa Liidu tervishoiuvaldkonna ametiisikud on soovinud suuremat läbipaistvust selle osas kuidas Euroopa Liit soetas endale koroonavaktsiine.

Vaktsiinide soetamine on olnud tugevalt seotud komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni isikuga, kes sellega isiklikult tegeles.

Belgia tervishoiuküsimuste esindaja Brüsselis Pierre Cartuyvels ütles Politicole, et ta tahaks väga teada saada mida lubati. Cartuyvelsi huvi fookuses on mitme miljardi euro suurune leping BioNTech/Pfizeriga.

Iiri tervishoiuminister Stephen Donnelly ütles samuti, et läbirääkimistingimuste läbipaistmatus tekitab igasugu vääriti tõlgendamise võimalusi isegi siis kui läbirääkimiste protsess oli tõendatult mõistlik ja õigustatud.

Poola tervishoiuministri Adam Niedzielski sõnul on praegune vaktsiinide ülejääk tingitud Euroopa Komisjoni läbiräägitud lepingute nõrkusest.

Kriitika keskmes on Euroopa Komisjoni poolt kokku lepitud leping BioNTech/Pfizer 1,8 miljardi vaktsiinidoosi ostmiseks. Sama tehingu osas on Euroopa Kontrollikoda märkinud, et Komisjon on keeldunud jagamast mis rolli mängis läbirääkimiste käigus von der Leyen.

The New York Times teatas 2021. aasta aprillis, et Euroopa Komisjoni juht saatis tekstsõnumeid Pfizeri juhile Albert Bourlale enne lõpliku kokkuleppe sõlmimist.

Euroopa Liidu koroonavaktsiini oste uurib ka Euroopa Prokuratuur, kuigi prokuratuur pole veel täpsustanud keda või milliste lepingute tõttu on asutud uurima.