Brüssel tahab 2023. aasta alguses lihtsustada riigiabi eeskirju

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et komisjon tahab 2023. aasta alguses lihtsustada Euroopa Liidu (EL) riigiabi eeskirju. Brüssel muretseb, et USA roheäri seadus vähendab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet.

USA kuulutas augustis välja 370 miljardi dollari suuruse inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA). Washington tahab seaduse raames toetada rohelise tehnoloogia arendamist. Brüssel muretseb, et IRA meelitab Euroopas asuvaid ettevõtteid USA-sse.

Brüssel on üha rohkem mures uue USA seaduse pärast ja komisjon koostab oma meetmeid. Von der Leyen ütles kolmapäeval, et "komisjon plaanib mõneks aastaks riigiabi reegleid kohandada." Tema sõnul võiksid muudatused jõustuda järgmise aasta alguses, vahendas Financial Times.

Lihtsama, kiirema riigiabi raamistiku ettepanekud hõlmavad taastuvenergiale ja heitkoguste vähendamisele keskendudnud projektide rahastamise reeglite lihtsustamist. EL-i liikmesriikide vahel puudub aga reeglite lihtsustamise osas üksmeel.