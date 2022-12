EL-i riigid kiitsid üheksanda Vene sanktsioonide paketi heaks

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et Euroopa Liit (EL) laiendab Moskva vastaseid sanktsioone ja liikmesriigid kiitsid üheksanda sanktsioonide paketi heaks.

Euroopa Liidu suursaadikud leppisid sanktsioonide kehtestamises kokku neljapäeva õhtul. Meetmed jõustuvad, kui need avaldab EL-i ametlik väljaanne, millest Euroopa Liit teatas reede pärastlõunal.

Asjaga kursis inimeste sõnul lisati sanktsioonide nimekirja rohkem kui sada inimest. Sanktsioonide nimekirja lisati ka kolm Venemaa panka ja neli meediaväljaannet, vahendas Bloomberg.

Ungari välisminister Peter Szijjarto ütles nädala alguses, et tema valitsus tegi EL-is lobitööd, et mõned Venemaa ametnikud jääksid üheksandast sanktsioonide paketi nimekirjast välja.

Üheksanda sanktsioonide paketiga kehtestab EL piirangud veel Vene droonitootmise sektorile.

Sanktsioonide alla lisatakse ka Vene lennundus- ja kosmosesektor ning lennukimootorid ning nende osad.

Euroopa Ülemkogu algatas ka nelja Vene telekanali (NTV/NTV Mir, Rossija 1, REN TV ja Pervõi Kanal) keelustamise protsessi disinformatsiooni infomanipulatsiooni tõttu.

Venemaa on korduvalt rünnanud droonide ja rakettidega Ukraina elektritaristut ja muud tsiviilinfrastruktuuri. Mitmed analüüsid on näidanud, et nii Vene kui Iraani päritolu droonides leidub lääneriikide päritolu tehnoloogiat.