Kaljurand: olen valmis Brüsselist tagasi tulema, kui see on valijate soov

"Pidasin veel eile nõu oma erakonnakaaslastega. Ütlen kohe, et see ei olnud kerge otsus. Põhimõtteliselt olen ma alati olnud peibutuspartide vastane. Ja see on põhjus, miks ma ei kandideerinud ka kohalikel valimistel. Aga ma olen enda jaoks kõik läbi mõelnud, ma ei välista Brüsselist tagasitulekut, kui selline on valijate soov. Ja praeguses olukorras, kus sotsiaaldemokraatide toetus võiks olla tugevam ja suurem, leian, et see on ka minu kohustus oma erakonnale appi tulla," ütles Kaljurand.

"Kui valijad seda soovivad ja valimistel seda näitavad, siis jah, ma olen valmis Brüsselist tagasi tulema, jah, ma olen valmis töötama riigikogus. Miks see mõtlemine mul rohkem aega võttis – ma sain Euroopa Parlamendi valimistel erakordselt suure mandaadi. Ma leian, et ma ei tohi sellega mängida – täna tahan, homme ei taha. Aga kui valijad soovivad mind näha riigikogus, siis ma austan seda ja tulen Euroopa Parlamendist tagasi," rääkis Kaljurand.

Tõenäoliselt kandideerib Kaljurand Harju- ja Raplamaa piirkonna esinumbrina, erakond ei ole valimisnimekirja veel kinnitanud.

Erakonna esimehe Lauri Läänemetsaga arutas Kaljurand ka erakonna seisu ja kuidas rebida välja olukorrast, kus sotsiaaldemokraadid on paljudele valijatele tugev teine eelistus.

"Kuidas liigutada seda teist eelistust esimeseks, kuidas parandada oma toetusnumbreid enne valimisi. Ma saan aru, et reitingud ei määra kõike, aga siiski tuleb ka arvestada ja vaadata küsitlusi, mida teha selleks, et jõuda erakonnast, mida toetatakse teisena, erakonnaks, mida toetatakse rohkem ka esimese valikuna," rääkis Kaljurand.