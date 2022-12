Solman: kohalikel omavalitsustel on raskem, sest ka riigil on raske

Riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa) ütles, et kohalike omavalitsuste seis on sel aastal keerulisem, aga rahandusministeeriumi majandusprognoosi põhjal tehtud riigieelarve ja majandusprognoos ise ei näita, et oleks keskmisest oluliselt raskem aasta.

"Kohalikel omavalitsustel on kindlasti raskem, aga ka riigil üldiselt on raskem. Kulutusi oleme teinud ennekõike nii õpetajate, päästjate kui riigieelarveliste töökohtade palkade tõusudeks, aga me ei saa igale poole neid tõuse ette näha," sõnas Solman.

Solmani sõnul tuleb vaadata kokkuhoiu võimaluste poole.

Solman ütles, et näiteks Rõuge valla puhul on varem tegemata jäetud vältimatud otsused. "Alates sellest, et oleme arvestanud, et nad on hajaasustus ja oleks võimalik kokku tõmmata haridusasutuste võrku, mida on siis keskeltläbi rohkem, kui seal elanikke või vajadust on," kommenteeris minister.

Solmani sõnul on lisaks Rõuge ja Põhja-Sakala vallale raskem olukord Võrus. Tema sõnul ei näita majandusprognoos, et kohalike omavalitsuste seis oleks üldiselt raskem.

Kohalike omavalitsuste finantsolukorra analüüsist selgub, et enamiku Eesti omavalitsuste rahaline seis on järsult halvenenud ning omavalitsustel on tekkinud finantsraskused.

See tähendab, et ees seisavad ulatuslikud valla allasutuste reformid, omavalitsustel on keeruline kaasa minna palgatõusuga ning ees seisavad erinevate regionaalsete toetusprogrammide kärped.