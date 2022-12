Elektri hinna tõid alla pühad, soodne ilm ja Rootsi tuumajaam

"Kui laiemalt vaadata, siis peamine põhjus on muidugi see, et pühade ajal on nõudlus väiksem – nii meil kui ka laiemalt Põhja-Euroopas ja Euroopas üldse. Nõudlus on väiksem ja seda on näha ka koormusgraafikutest – ei ole tavapäraseid teravaid tipptunde hommikul ja pealelõunal," rääkis Eesti Energia turuanalüüsi strateeg Miller teisipäeval ERR-ile.

Pühade tõttu väga paljud ettevõtted, mis tarbivad suurema osa toodetavast elektrist, seisavad ning seetõttu on tarbimine väiksem. Selline tarbimise vähenemine on siiski iga-aastane ning seetõttu prognoositav, märkis Miller.

Ilm aitab tarbimist vähendada ja tootmist suurendada

Lisaks tõi ekspert aga esile ka soodsama ilma, mistõttu on tarbitud vähem ja toodetud rohkem.

"Esiteks on meil natukene soojemaks läinud, eriti võrreldes eelmise nädalaga. Aga ka statistilise keskmisega võrreldes on meil praegu siin Põhja-Euroopas kraad-poolteist soojem – see omakorda vähendab natukene nõudlust," rääkis ta.

"Ja mis veel just eriti uuel nädalal juhtub, on see, et tuuleolud on tuulegeneraatoritele väga head. Tuuletootmine on mahukas, Saksamaal kardeti isegi korraks, et võib-olla jõulude ajal tulevad üldse negatiivsed hinnad, kuna tuult oli nii palju. Päris niimoodi siiski ei läinud," ütles Miller.

See kõik kokku tähendab, et teisipäeval andsid NordPooli hinnaregioonis ligi poole toodangust hüdroelektrijaama ja veerandi tuulegeneraatorid.

Rootsi suur tuumajaam hakkas uuesti tööle

Eraldi tõi Miller välja, et Rootsis hakkas pärast remonti taas tööle suure võimsusega tuumaelektrijaam Oskarshamn 3, mis annab korraga võrku 1400 MW.

"See annab baastootmise kogu aeg peale, mis tähendab seda, et madalama nõudluse juures sisuliselt ei ole gaasijaamasid peaaegu et üldse viimastel päevadel vaja läinud. See on tähendanud, et hinnad ei ole pidanud üldse nii kõrgele tõusma," rääkis ta.

Lisaks tõi Miller välja, et ilmaprognoosi kohaselt peaks lähimad paar nädalat olema keskmisest soojemad, mis peaks aitama samuti elektri hinda madalal hoida.

Olavi Miller

Külmalaine võib elektri hinna üles viia

Samas märkis Miller, et kui soojalaine läbi saab ja arvestades, et statistiliselt on jaanuar-veebruar meil kõige külmemad kuud, võib elektri hind ikkagi üles minna, kuna Olkiluoto 3 tuumajaam Soomes hakkab tööle alles märtsis.

"Sisuliselt on selleks ajaks meil pakane juba möödas, mis tähendab, et Olkiluoto 3 peale sel talvel loota ei tasu. Ja see tähendab, et juhul, kui pärast soojemat ilma tuleks taas pakane, siis lähevad gaasijaamad uuesti käima, et tipukoormust ära katta. Ja siis võivad hinnad üles hüpata. Nii et selleks peab valmis olema kindlasti," rääkis Eesti Energia analüütik.

Eesti jaamade remont oli nimelt pühadele pandud

Rääkides Eesti põlevkivijaamadest, tõdes Miller, et lisaks taas remondis olevale Auvere jaamale vahetatakse Eesti elektrijaama 3. ja 4. plokis filtreid, mistõttu need töötavad poole võimsusega.

"Kuna need plokid on väga pikka aega suure koormusega töötanud, siis oli see hea moment madalamat nõudlust ära kasutada ja see filtrite vahetus seal ära teha niimoodi, et need saaksid jaanuaris-veebruaris ilusti tööl olla, kui me ootame, et nõudlus võib üles minna," selgitas Miller. "Auvere püüame samuti jaanuaris käiku saada, et tagada töökindlust tootmises nõudluse tipuperioodil," lisas ta.

"Aga laiemas plaanis, kogu regiooni mõistes on seesama Rootsi tuumajaama 1400 megavatti selline suurus, mis selgelt mõjutab turgu. Me tahame, et Auvere oma 270 megavatiga oleks turul, aga see ei ole otseselt hinnategija tipptundidel. Siis hakkavad gaasijaamad seda hinda tegema," selgitas Miller.

Hind langes eelmisel nädalal 50 protsenti

Eesti Energia saadetud turuülevaate kohaselt oli möödunud nädalal elektrihind Eestis keskmiselt 178,7 eurot/MWh, mis on 184,0 eurot/MWh ehk 50 protsenti vähem kui eelneval nädalal.

Kõige odavam oli elekter jõululaupäeva ööl kell neli hinnaga 33,32 eurot/MWh ja kõige kallim kolmapäeva, 21. detsembri hommikul kell kaheksa, mil hind oli 304,19 eurot/MWh.

NordPooli elektribörsi kolmapäevased hinnad on Eestis keskmiselt 133,81 eurot, maksimumhind on 231,99 ja miinimumhind 40,33 eurot MWh kohta.