Washington Post: Putin on üha enam isoleeritud

USA lehe The Washington Post allikate sõnul on Putini ja Vene eliidi vahel tekkinud suurenev lõhe ning Putin on isoleeritud. Paljude Vene valitsusametnike, ärimeeste ja analüütikute sõnul tundub, et Putinil puudub plaan, kuidas edasi minna.

The Washington Post teatas oma allikatele tuginedes, et Vene presidendi Vladimir Putini ja ülejäänud Vene eliidi vahel on suurenemas lõhe ning Putin on üha enam isoleeritud. Seda kinnitasid lehele nii erinevad ärimehed, ametiisikud kui ka analüütikud.

Ühe Vene riigiametniku sõnul tunneb Putin sõprade kadu. Venemaa president saab tõsiselt minna külla ainult Valgevene presidendile Aljaksandr Lukašenkale. Ülejäänud riigijuhid kohtuvad Putiniga ainult siis, kui see on vajalik.

Allikate kinnitusel on Vene eliidi seas tekkinud kaks leeri – ühed tahavad Venemaa sõjategevuse lõpetamist Ukrainas ja teised selle eskaleerimist. Ühe Kremli siseeluga kursis oleva Vene miljardäri sõnul on Putinit ümbritsevate inimeste seas väga suur frustratsioon. "Ta selgelt ei tea, mida teha," ütles allikas.

Üks Vene riigiametnik ütles, et tema hinnangul tundub Putini ainus plaan olevat valetada, sundimaks lääneriike ja Ukrainat alustama [rahu]kõnelusi, rünnates Ukraina kriitilist taristut ning tehes ka muid ähvardusi. Sama allikas kinnitas, et Putin on valmis kõnelusi pidama ainult enda tingimustel.

Mitmed allikad ja analüütikud juhtisid tähelepanu Putini otsusele mitte pidada see aasta oma iga-aastast kõnet Vene parlamendi mõlemale kojale. Tavaliselt räägib Putini selles kõnes oma järgmise aasta plaanidest.

Samuti jäeti ära Putinile tavaks saanud aastalõpu pressikonverents, kus ta mitme tunni jooksul väljavalitud ajakirjanike küsimustele vastas. Mõlema ürituse ärajätmine näitab Putini suuremat isoleeritust ja katset varjata Vene presidenti otseste küsimuste eest, kuna tal puudub teekaart, mis näitaks, kuidas edasi minna.

Washington Posti hinnangul oleks tavapärane maratonpressikonverents olnud Putinile riskantne, kuna Moskvasse tuuakse kohale ajakirjanikud üle terve Venemaa ning kohale tulevad ka Venemaa kaugemates provintsides tegutsevad ajakirjanikud. Neid piirkondi on ebaproportsionaalselt palju mõjutanud Vene mobilisatsioon ja sõjakaotused.

Putin on oma avalikes kommentaarides Vene-Ukraina sõja osas püsinud napp ning korranud vaid, et Venemaa ebaseaduslikult okupeeritud ja annekteeritud nelja Ukraina oblasti olukord on väga keeruline ning Vene valitsus püüab võimalikult kiiresti konflikti lõpetada.

Keskuse Carnegie Endowment for International Peace analüütik Tatjana Stanovaja sõnul näib Putin oma avalikes esinemistes viimasel ajal olevat väsinud. Isegi kui tal on oma salajane plaan, kuidas edasi liikuda, siis on suur osa Vene eliidist Putini suhtes usu kaotanud. Samas Vene elanikud üldiselt veel nõnda kriitilised ei ole.

"Suures osas on tundmus, et puudub pääsetee ning olukord on parandamatu," ütles Stanovaja. "Nad sõltuvad täielikult ühest inimesest ning on võimatu midagi muuta," lisas ta. Ühe teise allika sõnul on kõik saanud aru, et algselt seatud eesmärke Venemaa sõjas Ukraina vastu ei saavuta, kuid keegi ei tea, kui suuri kaotusi peab Venemaa enne kandma, kuniks selle liidrid usuvad, et riik on ohus.

Peale sisemaise rahulolematuse eliidi seas on Venemaa kallaletung Ukrainale häirinud ka Hiinat ning Indiat. India peaminister Narendra Modi kirjutas detsembri arvamusloo Vene Kommersant lehte, kus kutsus üles lõpetama sõda.

Üks Vene riigiametnik kinnitas The Washington Postile, et seda kõike loeti ning tema sõnul luges ka Putin ja sai sellest aru. Hiina president Xi Jinping teatas septembris, et tal on Vene-Ukraina sõja osas tekkinud omad mured. Samuti varem ettevaatlikumat joont hoidnud paavst võrdles detsembris Vene sõjakuritegusid Ukrainas natside genotsiidiga juutide vastu.

Putini üks väheseid liitlasi Valgevene president Aljaksandr Lukašenka naljatles Venemaa ja Valgevene liidrite isoleerituse üle kui Putin Minskit külastas. "Meie kaks oleme kaasagressorid, kõige kahjulikumad ja toksilisemad inimesed sel planeedil. Meil on ainult üks vaidlus: kes on suurem (agressor). See on kõik," ütles Lukašenka ennast ebamugavalt tundva Putini kõrval.