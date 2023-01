Esmaspäev toob mitmele poole vihma- ja lörtsisaju

Esmaspäeva öö hakul sajab lõuna pool kohati vihma ja lörtsi, öösel pilvisus hõreneb. Puhub läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 6, rannikul on sooja kuni 2 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Hommikul on Kirde-Eestis selge, mujal vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Puhub valdavalt nõrk, rannikul iiliti mõõdukas läänetuul. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, rannikul kuni +2 kraadi. Teedel püsib libeduseoht.

Päeval pilvisus taas tiheneb. Pärastlõunal jõuab saartele vihma- ja lörtsisadu, mis laieneb üle Lääne- ja Lõuna-Eesti. Kohati sajab ka lund ja jäävihma ning on jäiteoht. Puhub nõrk kagutuul ning temperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +4, Ida-Eestis 0 kuni -3 kraadi.

Kui kolmapäeval on temperatuur keskmiselt veel 0 kraadi juures ning sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma, siis neljapäevast hakkab temperatuur taas langema. Reedeks on oodata juba krõbekülma talveilma.