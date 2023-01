Maagaasi hind on Euroopa gaasiturul nüüd odavam kui enne Vene invasiooni

Bloomberg teatas, et gaasituru futuurid langesid hiljuti pea 7,9 protsenti, jõudes madalaimale tasemele alates 2022. aasta 21. veebruarist. Gaasi hind on viimased kolm nädalat olnud langustrendis.

European #Gas Falls to Lowest Level Since Before War in Ukraine - Bloomberghttps://t.co/8RrbWSNJED pic.twitter.com/wey249AvPY