Ida-Virumaa elanike arv tegi üle pika aja hüppe ülespoole

Ida-Virumaa elanikkond on viimasel kümnendil vähenenud umbes 2000 inimese võrra aastas, kuid 2022. aasta oli erandlik: elanike arv seal hoopis kasvas.

Ida-Virumaal elas alanud aasta 1. jaanuari seisuga 131 775 elanikku, samas kui aasta varem oli elanikke seal 131 699, kirjutas rus.err.ee siseministeeriumi andmetele tuginedes.

Jõhvi valla elanike arv kasvas 318, Narva-Jõesuus 61, Kohtla-Järvel 44 ja Alutaguse vallas 44 inimese võrra.

Paljudes maakonna omavalitsustes elanike arv siiski vähenes: kõige enam Narvas - 330 inimese võrra, Toila vallas 17, Lüganuse vallas 13 ja Sillamäel seitsme inimese võrra.

Ida-Virumaa elanike arvu kasv on vastuolus viimase kümnendi demograafiliste trendidega, sest veel 2021. aastal vähenes rahvaarv kõigis maakonna omavalitsustes, välja arvatud Narva-Jõesuus. Narva elanike arv vähenes 1168 inimese võrra. Üldkokkuvõttes on Ida-Virumaa rahvaarv alates 2009. aastast kahanenud 32 000 inimese ehk viiendiku võrra.

Mullust rahvaarvu kasvu seletab ilmselt Ukraina sõjapõgenike saabumine Eestisse: eelmise aasta novembri lõpu seisuga oli Ida-Virumaal registreeritud 2119 Ukraina põgenikku, kellest 692 tuli Kohtla-Järvele, 526 Narvasse ja 467 Jõhvisse.

Jõhvi vallavanem Maris Toomel näeb elanike lisandumise taga ka kampaaniat, millega inimesi end Jõhvi elanikuks registreerima kutsuti.

"Ainuüksi detsembris on väljakuulutatud kampaania ajal meile lisandunud 134 elanikku," rääkis Toomel.

Vallavanema sõnul areneb Jõhvi praegu jõudsalt ning järgmine suur samm peab olema uute elamute ehitamine, et muuta Jõhvi noortele peredele atraktiivseks.

"Jõhvi on elamiseks suurepärane koht. Geograafiliselt asume heas kohas, meil on õppimiseks väga head tingimused. Meil on kaks põhikooli, gümnaasium, huviringid ja ka suurepärased tingimused sportimiseks," loetles Toomel.

Ta lisas, et Jõhvi vallas on piisavalt tööd ja spetsialiste vajatakse eri valdkondades.

"Inimestele, kes soovivad tööd teha, eriti aga headele spetsialistidele, ametnikele ja õpetajatele on meil alati midagi pakkuda." kinnitas Toomel. "Kutsun kõiki tulema Ida-Virumaale ja Jõhvisse elama."