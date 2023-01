Sundvalduse seadmisel peaks Elering maksma Pakrineeme Sadamale 300 eurot

Neljapäeval saatis Lääne-Harju vald Pakrineeme Sadamale välja teavituse, et Eleringi taotlusel on vald alustanud sundvalduse seadmise protsessi, ütles vallavanem Jaanus Saat. Nüüd on Alexela ja Infortari ühisfirmal kuu aega oma seisukohtade avaldamiseks.

Eleringi taotluse kohaselt on ettevõte proovinud Pakrineeme Sadamaga isiklikku kasutusõigust kokku leppida kuus kuud, kuid edutult. "Elering on olukorda põhjalikult hinnanud ning jõudnud seisukohale, et kinnistute omanikuga ei ole võimalik jõuda kokkuleppele isikliku kasutusõiguse seadmiseks. Kinnistute omanikule tuleb seega (ülekaalukates) avalikes huvides rajatud tehnorajatise talumiskohustus luua sundvalduse seadmisega," seisab taotluses.

Kui Eleringi kolmapäeval saadetud teatel asus Pakrineeme Sadam Eleringile kuuluva gaasitaristu eest küsima renti 500 000 eurot kuus ehk siis kuus miljonit eurot aastas, siis sundvalduse eest tuleks maksta märgatavalt vähem. Saat ütles, et taotletakse kaht kinnistut, millelt ühelt tuleks talumistasu maksta 194,25 eurot ja teiselt 104,75 eurot aastas.

Samas ütles Saat, et vald eelistaks mitte seada sundvaldust ja et pooled omavahel kokkuleppele jõuaksid, peamiselt ajakulu tõttu.

"Eelnevate kogemuste põhjal, kui ei leita seda kompromissi, siis see sundvaldus seatakse. Mis tähendab küll seda, et kogu see protsess pikeneb. Üks pool, kes ei ole sellega nõus, läheb seda kohtusse vaidlustama, eks see pikendab seda protsessi," ütles Saat.

Saati sõnul on sundvaldus oluline veel kasutusloa tõttu. Elering küll eelmise aasta lõpus kasutusloa taotluse esitas, kuid see on puudulik ja praegu esitatud dokumentide pealt kasutusluba väljastada ei saa, rääkis Saat.

Lisaks muudele asjadele on kasutusloa saamiseks vajalik ka maaomanikuga kokkulepe ja kui pooled kokkuleppele ei jõua, võimaldaks sundvaldus kasutusloa väljastada, märkis Saat.

"Aga lisaks sellele maa kokkuleppele on väga palju muid dokumente, mis on hetkeseisuga veel puudu ja sellepärast ei saa me ka kasutusluba väljastada sellele rajatisele," ütles Saat. "Aga tõenäoliselt Elering on hakanud neid dokumente nüüd lõpuks kokku panema."

Kolmapäeval teatas Elering, et Paldiskisse LNG haalamiskai rajanud Pakrineeme Sadam on asunud Eleringilt küsima sadama maale paigaldatud gaasitaristu eest renti 500 000 eurot kuus. Elering omalt poolt tegi Lääne-Harju vallale taotluse paigaldatud infrastruktuuri suhtes sundvalduse seadmiseks.

Pakrineeme Sadama õiguslik esindaja Jaanus Mody ütles, et riigifirma tegevus on piinlik ja rendi maksmine võiks olla vähim, mida Elering teeb. Kokkuleppele mittejõudmise puhul ütles Mody, et ettevõttel tuleb kohtutee ette võtta.