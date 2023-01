Narval on uue haigla ehitamiseks puudu 50 miljonit eurot

Praegu on Narva haiglahoonete kaasajastamiseks olemas 38 miljonit eurot Euroopa Liidu raha. Neist 18 miljonit pea pool sajandit vana põhihoone soojustamiseks ja 20 miljonit uue aktiivravikorpuse rajamiseks. Uue haiglahoone täismaksumus on aga koos sisustusega pea 70 miljonit. Puuduvat 50 miljonit Narval veel pole.

"No eks me loodame riigi toele. Küsimus on selles, et kui me ei raja uut haiglat, siis me peame selle vana haigla ümberehitamise ajaks justkui haigla kinni panema, sest samal ajal ei saa ju inimesi opereerida ja haiglat ehitada ühes samas hoones, see ei kuku hästi välja," ütles Narva linnapea ja haigla nõukogu esimees Katri Raik.

"Meie plaan oleks minna uue haigla rajamise teed, aga see vana haigla jätta alles, rekonstrueerida ja võtta ta kasutusele tervise- ja sotsiaalkeskusena," lisas linnapea.

Narva haigla teeninduspiirkonnas elab 70 000 inimest. Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul oleks mõttekam nii suurele hulgale patsientidele luua korralikud ravivõimalused kohapeal, selle asemel, et neid teistesse haiglatesse suunata.

"Narva haigla on küll üldhaigla kategoorias, aga ta on strateegilise tähtsusega Eesti jaoks. Kindlasti sotsiaalministeerium võtab Narva taotluse 50 miljonile riigi eelarvestrateegiast, seda me läheme kindlasti kaitsma," ütles Peterson, lisades kohe, et tõenäosus 50 miljonit saamiseks sealtkaudu ei pruugi suur olla.

"Nii et kui see valitsus ei suuda lõppotsust langetada, siis vähemasti on võimalus töötada selle nimel, et järgmine koalitsioon teeb vajalikud otsused," lisas Peterson.

Puuduoleva 50 miljoni leidmiseks ja haigla ehitamiseks on aega veel ligi kuus aastat.

"Uue haigla koht on olemas, meil ei ole vaja detailplaneeringut, me räägime tõesti projektist ja ehitamisest, selline töö on väga heal juhul võimalik ära teha kolme aastaga. Aga selge, et ei tohi ka ajaga viivitada ja eks me räägime veel riigiga erineval viisil ja kaalume erinevaid laenuvõimalusi," ütles Rai.

Nii tervise- ja tööminister Peep Peterson kui ka Narva linnapea Katri Raik ei välista, et haiglahoone ehituse kiirendamiseks võiks haigla nõukogu tegevusse kaasata ka riigi esindajaid.