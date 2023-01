Galerii: kaitsevägi näitas Tapal mitmikraketiheitjat HIMARS

Eesti enda HIMARS kaudtulesüsteem jõuab Eestisse lähiaastatel, aga juba praegu on ameeriklased oma HIMARS üksuse Eestisse lähetanud, et NATO idatiiba tugevdada, teatas kaitseväe peastaap.

"HIMARS-i peatne kasutuselevõtt tähendab Eesti kaitsehoiakus olulist tulevõime suurenemist ja annab strateegilise efekti," ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

Praegune HIMARS-süsteemi Eestisse toomine suurendab Heremi kinnitusel märkimisväärselt Eesti tulejõudu ja võimaldab Eesti kaitseväel harjutada HIMARS-i kasutamist siin.

"Eesti kaitsmist on kõige parem harjutada Eestis. Ja meie, kaitseväe jaoks on äärmiselt oluline, et meie võtmeliitlased Ameerika Ühendriikide üksuste näol tunneksid siinset maastikku ja meie üksused üksteise protseduure selleks, et olla vajadusel valmis kiirelt reageerima," ütles Herem.

Möödunud aasta detsembris allkirjastas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) Ameerika Ühendriikide kaitsekoostööagentuuriga DSCA lepingu mitmikraketisüsteemide HIMARS hankimiseks.

Relvasüsteemi tootjaks on Lockheed Martin ning lepingu kogumaksumus on üle 200 miljoni dollari.

Mitmikraketiheitja HIMARS relvahanke projekt on Eesti läbi aegade suurim. Selle raames hangib Eesti kuus mitmikraketisüsteemi HIMARS ning lisaks relvasüsteemile ka laskemoona, sidelahendusi, väljaõppe-, logistika- ning elutsüklilahendusi. Paketis on erineva efektiga raketid, mille laskeulatus on 70-st kuni 300 kilomeetrini. Lisaks Eestile hangib endale mitmikraketisüsteemi HIMARS endale ka Läti ning Leedu.