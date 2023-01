Ukraina suudaks lääne tankid kasutusele võtta paari kuuga

Hiljutised lääneriikide teated, et Ukrainale antakse soomustehnikat, mille laadset varem ei ole antud, tõi hõiked, et viimaks on lääs Ukrainale andnud tanke. Päris nii see ei ole, selgitas Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Jaan Kessel.

"Tanki iseloomustavad eelkõige tugev soomus, kõrge mobiilsus ning loomulikult suur tulejõud. Tanki ülesanne on eelkõige ühendatud relvaliigi lahingus – ta on üks osa sellest – luua tingimused vahetuks läbimurdeks. See on vajalik, et lahingumasinad või jalavägi saaks sisse minna," sõnas Kessel.

Prantslaste Ukrainale lubatud AMX-10 RC on pigem mõeldud luuramiseks, vajadusel jalaväe toetamiseks, Ameerika Bradley'id ja Saksa Marderid on need samad lahingumasinad, mis pärast tanki läbimurret jalaväe vastaseni viivad. Kuid ukrainlased ei kasuta tanke tavapäraselt, vaid tulistavad võimsate kahuritega üldjuhul kaugelt.

"Selleks sobivad prantslaste antud masinad piisavalt. Ma ei pisendaks prantslaste panust," ütles Kessel.

Päris tanke, võimsaid masinaid nagu Saksa Leopard 2, Ameerika Abrams või Briti Challenger 2, Ukrainale siiski veel anda ei plaanita. Neil on pea mütoloogiline maine, nende hävitamine sõjas on väga haruldane. Iraagi sõja alguses näiteks tabas üht briti tanki üle 30 tankitõrjegranaadi, Challenger aga sõdis edasi. Selle maine tõttu puhkes 2016. aastal Saksamaal skandaal kui selgus, et Türgi kaotas Süürias mitu Leopardit. Tegelikult on lääne tankide võitmatusse maine taga hulga väljaõpet, nutikat planeerimist ning kõiksugu eriväeliikde toetus. Türklased kasutasid tanke ilma toeta, nii olid nad haavatavad ISISe terroristidele, kelle käsutuses olid Vene päritolu tanitõrjeraketid. Kessel ütles, et Ukraina sõjaväel on samas kõik eeldused eduks.

"Täna näeme, et suurtükivägi toimib neil – see on üks asi, mis on vajalik selleks, et tankid saaksid olla edukad. Näeme, et nende õhuvägi toimib – see on teine asi. Kas nad suudaks tanke efektiivselt kasutada - selles mul ei ole mitte mingit kahtlust," lausus Kessel.



Ka oleks võimalik ukrainlastele kiirkorras paari kuuga lääne tankide kasutamine selgeks õpetada? "Mis võtab aega, on see, et nad töötaks normaalselt nagu meeskond, nagu üksus. See tuleb ka juba lahingute käigus. Kui nad suudavad meeskonnana oma rolli ära täita, siis sellest on juba küll," sõnas Kessel.

Viimast kahte väidet toetab ka tõik, et ukrainlastel juba on enda tankid. See ei ole nende sõduritele midagi uut. Siiski ei ole lääne tankid hõbekuul, mis sõja käiku päevapealt muudaks. Pigem saab lääne tankidega asendada sõjas kantud kaotused ning leevendada muret, et Ukraina tankidel hakkab laskemoona nappima.

"Relvasüsteemi ülalpidamisel on logistiline toetus äärmiselt oluline. Ilmselgelt on [läänel] lihtsam tagada nii laskemoon kui varuosi nendele vahenditele, mis on lääne omad," sõnas Kessel.

Alati ei pea tankid isegi laskemoona kulutama, et mõjusad olla. Kui 2006. aastal Kanada Afghanistani tankid viis, selgus, et ainuüksi tankide kohalolu suutis tihti Talibani nii palju hirmutada, et Kanada sõdurid said töö tehtud tulevahetusse sattumata. Kuigi sõda Ukrainas on märksa intensiivsem, on tank ikka valju võimsa mootriga, suure kahuriga, mitukümmend tonni kaaluv sõjamasin.

"Ilmselgelt on tankil psühholoogiline mõju. Kui ikkagi moodsad lääne tankid ilmuksid lahinguväljale, siis see annaks tugevat enesekindlust Ukraina võitlejatele. Ja võib olla tekitaks teatud kahtlusi oma võimekustes vastaspoolel," selgitas Kessel.

Seega lääne tankid oleks oluliseks abiks Ukrainale, kuid seda on ka kõik muu soomustehnika, mis ukrainlastele antakse. Ukrainale tuleb anda kõike, mida saab kordas Kessel. Miks? Kolonelleitnant vastas lakooniliselt: "Sõjas kuluvad asjad, ehk siis on vahendeid vaja juurde lihtsalt"