Välispoliitika eksperdid: Venemaa võib muutuda läbikukkunud riigiks

Mõttekoja Atlantic Council uuest uuringust selgub, et mitmed välispoliitika eksperdid leiavad, et Venemaa võib 2033. aastaks muutuda läbikukkunud riigiks.

Mõttekoja uuringus osales 167 eksperti. 46 protsenti ekspertidest leidis, et järgmise 10 aasta jooksul võib Venemaa laguneda või muutuda läbikukkunud riigiks, vahendas Financial Times.

"Ukraina sõda toob selgelt esile Venemaa siseprobleemide võimalikkuse ja võimaluse, et sõjal võib olla bumerangiefekt mitte ainult Venemaa juhtkonnale, vaid kogu riigile," ütles mõttekoja Atlantic Council tippjuht Peter Engelke.

Läbikukkunud riik on riik, millel puuduvad riigi toimimiseks vajalikud elemendid: jõumonopol, kontroll elanikkonna ja territooriumi üle ja diplomaatilised suhted teiste riikidega.

Lääneriikide ametnike hinnangul on sõda Venemaad märkimisväärselt nõrgestanud. Majandusteadlased eeldavad, et Venemaa tootmisvõimsus jätkab vähenemist. Kreml peab nüüd avalikult tunnistama, et Moskvat ootavad Ukrainas ees tagasilöögid. Lääneriigid aga lubasid jätkata Ukraina toetamist.

Enamik eksperte leidis, et Venemaa ja NATO ei satu järgmise 10 aasta jooksul otsesesse konflikti. 70 protsendi ekspertidest siiski leidis, et Hiina võib järgmise 10 aasta jooksul alustada sõjalist tegevust Taiwani vastu. USA president Joe Biden on korduvalt öelnud, et Washington kaitseb Taiwani Hiina rünnaku eest.