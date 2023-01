Enefit Greeni järgmise osa börsile viimine võib üksjagu aega võtta

Veel viimaseid kuid valitsev olev võimuliit kirjutas koalitsioonileppesse, et börsile viiakse järgmine osa Eesti Energia suurosalusega taastuvenergiaettevõttest Enefit Green.

Neljapäeval teatas energiafirma rekordilise 325 miljoni euro laenuraha kaasamisest, millega saaks lõpuni arendada kõik töösolevad tuulepargid. Ettevõte praegu lisaraha ei vaja.

"Hetkel kõik investeerimisotsused, mis on tehtud, on kapitaliga kaetud, aga see ei ole kõik ja seda on ka IPO-aegses prospektis öeldud, et plaane on meil veel on rohkem," ütles Eesti Energia juhatuse liige Hando Sutter.

Eesti Energial on juba varasemalt valitsuselt mandaat viia kuni 49 protsenti Enefit Greenist börsile. Praegu on börsil ettevõttest 23 protsenti.

"Selles mõttes on valitsuse mandaat Enefit Greenil olemas, isegi ei sõltu sellest, missugune valitsus praegu võimul on, see otsus on vastu võetud. See sõltub konkreetselt, kuidas Enefit Green seespoolt omakapitali juurde vajab, mitte poliitilistest kaalutlustest," ütles rahandusminister Annnely Akkermann.

Tallinna Börs ütleb, et kuigi majandusolukorra muutus on inimeste entusiasmi börsil investeerida vähendanud, siis Enefit Greeni lisaaktsiate vastu võiks börsil suur huvi olla.

"Nii palju kui mina olen kuulnud, seda lausa oodatakse. Seda juba oodati tegelikult siin vana-aasta lõpus. Ta on ju näidanud väga head minekut, terve eelmise aasta peale kõige paremat minekut. Miks ei peaks huvi olema," rääkis Tallinna Börsi juht Kaarel Ots.