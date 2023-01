FT: Hiina tahab taastada suhted läänega ja usub Venemaa nõrgenemist

Hiina valitsusallikate kinnitusel tahab Hiina lääneriikidega suhteid parandada. Allikate kinnitusel ei hoiatanud Venemaa Hiinat, et kavatseb Ukrainale ulatusliku kallaletungi teha. Hiina valitsuse hinnangul võib Venemaa sõja tõttu majanduslikult ja diplomaatiliselt nõrgeneda ja Venemaa tähtsus maailmaareenil väheneb.

Hiina tahab vähendada oma rahvusvahelist isoleeritust ning parandada suhteid riikidega, kellega läbisaamine on pingestunud, teatas Financial Times tuginedes Hiina valitsusallikatele. Samal ajal püütakse hoida distantsi Venemaast, kes Hiina valitsuse hinnangul võib Ukrainas alustatud sõja tõttu olla tulevikus majanduslikult nõrgem ja seejärel maailmapoliitikas marginaliseeruda.

Hiina välispoliitilise muutuse taustal on kaootiline null-koroona poliitika järsk lõpetamine suurendanud riigis järsult koroonaviirusega nakatumise määra ning pannud tervishoiusüsteemi pinge alla. Hiina mitme piirkonna haiglad ei suuda enam kiire nakatumisega hakkama saada. Kuigi ametlikult ei ole koroonaga nakatumine Hiinas kasvanud, siis surmakuulutuste kasv näitab viiruse laastavat mõju, tõi leht esile.

Xi Jinping kindlustas endale hiljuti Hiina kommunistliku partei liidrikoha kolmandaks ametiajaks ja pani poliitbüroos ametisse endale lojaalsed inimesed, mis võimaldab tal muretult Hiina välispoliitilist kurssi muuta, tõi Financial Times esile.

Hiina tahab majanduskasvu ja mitte olla isoleeritud

Majanduslikust perspektiivist on Xi eesmärgiks Hiina majanduskasvu taastamine ning kinnisvaraturu jalule aitamine. Praegune sisemine finantskriis mõjutab paljusid Hiina kohalikke omavalitsusi, kinnitasid lehele Hiina valitsusametnikud ja -nõunikud.

Diplomaatiliselt on Hiina eesmärk parandada suhteid mõne lääneriigiga. Halvad suhted läänega on muutnud Pekingi mõnes küsimuses isoleerituks.

Selle diplomaatilise jõupingutuse fookuses on Hiina suhted Euroopaga, mis on saanud kahju tingituna Hiina lähedastest suhetest Venemaaga, kes tungis eelmise aasta veebruaris kallale Ukrainale.

"Peking loodab, et ta ei muutu igale riigile läänes rivaaliks ega ei soovi näida isoleerituna rahvusvahelisel areenil," ütles Hiina ekspert Yu Jie Briti mõttekojast Chatham House. Yu Jie hinnangul on Hiina jaoks suhted Venemaaga muutunud vähem tulusaks Hiina jaoks peale Vene täieulatuslikku invasiooni Ukraina vastu.

Venemaasse suhtutakse negatiivselt

"Putin on hull," ütles üks Hiina ametnik Financial Timesile, kes rõhutas, et Hiina ei peaks Vene eeskuju järgima.

Hiina valitsusallikate hinnangul on kasvanud tõenäosus, et Venemaa ei võida Ukrainat sõjaliselt ning väljub konfliktist majanduslikult ja diplomaatiliselt nõrgemal positsioonil, omades praegusega võrreldes märksa vähem mõjuvõimu.

Mitmed valitsusametnikud väljendasid Vene presidendi Vladimir Putini suhtes isiklikult usaldamatust. Viis kõrgetasemelist Hiina ametiisikut kinnitasid viimase üheksa kuu jooksul Financial Timesile, et Moskva ei hoiatanud Pekingit ette, et kavatseb Ukrainale täieulatuslikult kallale tungida.

Leht tõi kõrvutuseks esile, et Hiina ja Venemaa teatasid 4. veebruaril piirideta partnerlusest. Tollele deklaratsioonile eelnenud vestluse sisu pole avalik. Ühe Hiina ametniku sõnu ütles Putin Xi-le vaid, et Venemaa ei välista mis iganes meetmete kasutamist, kui rünnatakse Vene territooriumi.

Konfliktis on Peking kutsunud üles rahule ning pakkunud end välja rahusobitajaks. Samuti kinnitavad Hiina ametnikud, et riik on valmis aitama kaasa Ukraina ülesehitamisele peale sõda.

Suutmatus prognoosida Vene invasiooni maksis Hiina asevälisministrile tema koha

Mitu Hiina ametnikku kinnitas, et üks selge avalik märk Hiina valitsuse muutunud mõtlemisest on Hiina tollase asevälisministri Le Yuchengi ametialandus juunikuus.

Le Yucheng oli tollal Hiina põhiline Vene ekspert ning varem arvati, et temast saab uus Hiina välisminister. Tollane aseminister aga ei suutnud Vene invasiooni ette näha. Praegu on Le Yucheng Hiina raadio- ja teleadministratsiooni asejuht.

Ühe allika hinnangul on Le Yucheng nüüd kaks ametiastet allpool oma varasemat staatust.

Financial Times tõi esile, et osana laiemat suhete parandamisest lääneriikidega paigutati Hiina välisministeeriumi sees ümber endine välisministeeriumi esindaja Zhao Lijian, keda varem tunti kui ühti põhilist "hundisõdalase" diplomaati, kes suhtles teiste riikidega väga agressiivselt.

Zhao Lijian on nüüd piiride ja mereküsimuste asedirektor, mis on allikate kinnitusel üsna ebatähtis positsioon ministeeriumi sees.