Algas Tartu-Nõo 2+2 maantee rajamise ettevalmistus

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste menetluse Tartu ja Nõo vahele 2+2 maantee kavandamiseks. Tee-ehituse eelprojekt võiks valmida järgmise aasta alguseks, Nõo vald loodab, et ehitusega on võimalik pihta hakata 2027. aastal.

Neljarajalise tee vajalikkusest Tartu ja Nõo vahel on räägitud juba aastaid. Lõik iseenesest pole pikk, 15 km. Samas on tegemist olulise ühendusteega Nõo ja ülikoolilinnavahel ning seda näitab ka liiklussagedus, mis on üle 10 000 auto ööpäevas.

Senise 1+1 lahenduse asemel toob 2+2 lahendus liiklusesse sujuvust ja aitab tagada ka parema ohutuse, ütles ERR-ile Nõo vallavanem Maano Koemets.

"Praegusel lõigul on need liikluskiirused siin alandatud ja eks see on asi, mis ohutust püüab hoida õiges ohjes, aga igal juhul on vajalik maantee laiendamine. 2+2 maanteel kiirus suureneb, teisalt siis kogujateed, mida märkimisväärselt siia rajatakse, tagavad, et need liikumised, mis on väljaspool 2+2 muutuvad ka ohutumaks," selgitas Koemets.

Ka transpordiameti projekteerimisüksuse juhataja Mart Michelis ütles, et arvestades liiklussagedust, aga ka ohutust on 2+2 lahenduse projekteerimine ja loodetavasti väljaehituseni jõudmine ameti vaatest oluline samm:

"Tartu-Nõo lõigu puhul on tegemist rahvusvahelise põhimaanteega ja antud teelõigul on väga palju konfliktikohtasid ja probleeme ja ristumisi, seal on väga suur liiklussagedus, selles piirkonnas on väga suur arendushuvi ja selle kõige lahendamiseks ongi vaja koostada projekt, et saaks nii arendused arvestada, detailplaneeringud, kui ka oleks võimalik tulevikus seda 2+2 teeks rajada," ütles ta.

Kuigi transpordiamet näeb vajadust neljarajalise tee järele, ei tähenda projekteerimise algatamine automaatselt seda, et peale projekteerimist koheselt ehituseks läheb, lisas Michelis. "Ehituse aeg ei ole täna teada, meie ülesandeks on viia ettevalmistused lõpuni ja seejärel ootamegi rahastuse võimalusi, kas vabariigi valitsus , millised prioriteedid tal on ja kuidas rahastusvõimalused on."

Koemets ennustas, et ehituseks siiski läheb, näiteks 2027. aastal.

Michelis ütles, et Tartu-Nõo oleks esimene etapp, sest soov on maanteed ümber ehitada ka Nõost edasi Elvani

"Me täna näeme ka Nõo-Elva lõigus siis eskiislahendust, ka see lõik on kindlasti kasvav. Tartu lähiümbrus, liiklussagedus on seal ka peaaegu 10 000 autot ööpäevas ja seal samamoodi on arendushuvid, on vaja need maadevahetused- lahendused vaja paika panna, et kui ühel hetkel tekivad võimalused, et siis ei oleks see maa kinni reserveeritud. Selle pärast me teeme ka täna selles lõigus eskiislahendust."