Laidre: Moskvast lahkumine on löök, kohapeal olekut ei asenda miski

"Kindlasti on see löök, sest suursaadikul juba tema ameti järgi on ligipääs infoallikatele palju suurem kui temast madalamal astmel diplomaatidel. Paljud Euroopa Liidu ja NATO riigid saadavad siia uue suursaadiku, just sel eesmärgil, et sõjas olevas riigis peab olema võimalikult kõrge diplomaatiline esindatus, et jälgida kohapeal toimuvat ja koguda informatsiooni," ütles Laidre ERR-ile.

"Me võime küll öelda, et tänases infoühiskonnas me võime ka 1000 kilomeetri kauguselt saada väga palju teada, mis toimub ühes või teises paigas. Aga seda aspekti traditsioonilises diplomaatias, mis on, et sa oled kohapeal, et sa hingad sama õhku, jood sama vett selles ühiskonnas, kus sa töötad, seda ei asenda mitte miski muu. Ja et säilitada see ühiskonna tunnetus, siis tahetaksegi hoida vähemalt praegu diplomaatilist esindatust kõrgena," kommenteeris ta.

Samas sõltub Laidre hinnangul ka teiste riikide diplomaatilise esindatuse tase eelkõige Venemaa agressiooni edasisest käigust.

"Pole ka välistatud, et ka meie liitlased, samameelselt mõtlevad riigid jõuavad samuti tulemuseni johtuvalt näiteks Venemaa käikudest sõjas," sõnas Laidre.

Laidre rõhutas, et päris suursaadiku väljasaatmiseks seda Venemaa poolset sammu siiski nimetada ei saa. "See ei ole väljasaatmine. See on palve lahkuda seoses diplomaatilise taseme alandamisega. Ja edaspidi hakkab Eestit Moskvas ja Venemaad Tallinnas esindama ajutine asjur suursaadiku asemel. Diplomaatilisel ametiredeli postil võetakse üks aste madalamaks," ütles Laidre.

Laidre rääkis, et tavainimese jaoks puht praktilises mõttes see diplomaatilise esindatuse taseme vähendamine suurt mõju ei oma.

"Ikkagi inimesed, Eesti kodanikud, eeskätt, kes on Venemaal, saavad endiselt konsulaarabi Eesti saatkonnast Moskvas. Kuna kogu ülejäänud saatkonna personal miinus suursaadik jääb Moskvas meil paika," lausus Laidre.

"Ehk sisuliselt on Moskva aktsepteerinud Eesti nõuet pariteetsele esindatusele mõlemas pealinnas. Ja nüüdsest saab meil olema nii Moskvas kui ka Tallinnas ühepalju diplomaate ja ühepalju tehnilisi töötajaid," selgitas ta.

Laidre märkis, et veel, et seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas ei saa kindlasti mõnda aega Eestit Moskvas esindama suursaadik ja samuti ka Venemaad Tallinnas.

Venemaa välisministeerium teatas esmaspäeval, et kutsus esmaspäeval välja Eesti suursaadiku Moskvas Margus Laidre ja andis talle aega 7. veebruarini Vene Föderatsioonist lahkumiseks. Venemaa kutsub tagasi ka oma suursaadiku Tallinnas.