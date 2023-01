Meedia: kolmapäeval kinnitatakse Abramsite ja Leopardide saatmine

Kolmapäeval peaks tulema ametlikud teated USA Abramsite ja Saksa Leopardide saatmise kohta Ukrainale. The Washington Posti kolumnist David Ignatiuse sõnul usub USA välispoliitiline juhtkond eesotsas välisministriga üha enam, et Ukrainat ei kaitse tulevikus mitte rahvusvahelised lepped, vaid tugev armee. Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas seaduse, mis karmistas desertöörluse karistamist ning sattus inimõiguslaste kriitika alla.

USA välispoliitiline juhtkond usub, et Ukrainat ei kaitse tulevikus mitte lepped, vaid tugev armee

Ameerika Ühendriikide poliitiline juhtkond on hakanud üha enam uskuma, et Ukraina julgeoleku tulevikus tagab tugev armee, mitte rahvusvahelised lepped. Neid mõtteid vahendas Washington Posti kolumnist David Ignatius, kes tugines vestlustele mis tal on olnud USA välisministri Antony Blinkeni ja teiste USA välispoliitikat kujundavate ametiisikutega.

Ignatiuse sõnul on Blinkeni arusaam veidi erinev sellest, mida arutati Kiievis eelmisel aastal. "Mõned USA ametiisikud on asunud uskuma, et probleemi lahendamise võti ei ole rahvusvahelise leppe formaalsed lubadused, vaid Ukrainale tuleb anda viis tagamaks enesekaitse," kirjutas Ignatius.

Ukraina julgeoleku tuumaks oleks sel juhul kolumnisti sõnul piisav kogus soomusmasinaid, õhukaitse, tugev mitte-korruptiivne majandus ja liikmesus Euroopa Liidus.

Samas ei uskuvat ei Washington ega Kiiev, et Krimmi poolsaart saaks sõjalise jõuga vabastada. Bideni administratsioon siiski usub, et Krimm tuleb Ukraina kontrolli alla tagasi anda, kuid esmafookuses on Krimmist tuleneva sõjalise ohu lõpetamine. Üks variant oleks Krimmi demilitariseerimine ning seejärel kõnelused Krimmi poliitilise kontrolli üle. USA allikate teatel arutasid ukrainlased sellist varianti USA valitsusega.

Zelenski allkirjastas seaduse, mis karmistas desertöörluse karistamist ning sattus inimõiguslaste kriitika alla

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas teisipäeval Ukraina kriminaalkoodeksi muutmise seaduse, millega karmistati sõjalist vastutust käsu täitmise ees. Samuti karmistati lahinguväljalt omavoliliselt lahkumist. Inimõigusaktivistid kritiseerisid muudatusi, kuna nende sõnul riivavad need sõdurite põhivabadusi.

Muudatuste kohaselt ei eksisteeriks osadele rikkumistele enam leevendavaid asjaolusid, mida kohtunikud saaksid vastavalt olukorrale arvesse võtta. Muudatusi toetas Ukraina kaitsejõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi.

Kolmapäeval peaks tulema teated Abramsite ja Leopardide saatmise kohta Ukrainale

Ameerika Ühendriigid peaks Associated Pressi andmetel teatama kolmapäeval Abrams tankide saatmisest Ukrainale. Saksa meedia teatel peaks Saksa kantsler Olaf Scholz teatama kolmapäeval sama Leopardite osas.

Kolmapäeval hakkasid levima USA meedias levima teated, et Ukrainale saadetakse USA Abrams M1 tankid. Politico allikate kohaselt saadetakse Ukrainale 30 Abrams tanki.

Saksa meediaväljaanne Der Spiegel teatas sama Leopardide kohta. Spiegeli väitel on Scholz otsustanud saata Ukrainale ühe tankikompanii jagu Leopard 2 tanke ehk ligikaudu 14 tanki.

Ukraina allika teatel loodab riik saada 12 erinevalt riigilt kokku 100 Leopard tanki. Allika kinnitusel tehti vastavad kokkulepped reedel Ramsteini kohtumisel. Varem on avalikult väljendanud valmidust saata Ukrainale Leopard 2 tanke Poola ja Soome. Allika sõnul olevat ka Hispaania, Madalmaad ja Taani valmis saatma Ukrainale mõned enda tankid.

BBC korrespondent Pavel Aksenov tõi esile, et Abrams tanki toodetud üle 10 600 ühikut ning Leopardit 3600 (mis sisaldab endas kõiksugu modifikatsioone). Aksenov juhtis tähelepanu ka asjaolule, et Abrams tanke kasutab ka Poola armee, mistõttu saab läbi Poola katta mõningast remondivajadust. Samuti ei ole tanki turbiinmootor Ukraina relvajõudude jaoks tundmatu nähtus, kuna Ukraina armee kätte on langenud ka Vene T-80 tanke, millel on samuti turbiinmootor.

Aksenov samas tunnistas, et tanki suurimas miinuseks on tema kaal – tegu on ühe kõige raskema tankiga maailmas.

USA ametiisikute sõnul läheb Abramsite väljaõppele mitmeid kuid. CNN juhtis tähelepanu, et vaadates USA valitsuse otsuseid eelmisel nädalal võivad tankid tulla Ukraina julgeolekuabi rahastu (Ukraine Security Assistance Initiative) alt ehk need tellitakse tootjalt. Samuti on õhus variant, et moderniseeritakse mõned kolmandale riigile, nt Poolale, antud M1 Abrams tankid.

Samuti plaanitakse saata Ukrainale koos Abramsitega väikeses koguses rasketehnika pääste- ja remondimasinaid.

Kuna USA tankid ei jõua Ukraina lahingutandrile niipea on nende saatmise otsus eelkõige Saksamaa rahustamiseks, et nemad saaks saata Leopard 2 tanke Ukrainale.

Ukraina väed tegid nädala alguses eduka luurereidi üle Dnipro jõe

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi (GUR) eriüksus viis Ukraina relvajõudude toel läbi öise haarangu Nova Kahhovka lähistel. Videot reidist jagas Ukrinform Youtubes. Sõltumatu analüütik H. I. Sutton geolokeeris video, mis kinnitas reidi asukoha.

Insane footage of a daring Ukrainian GUR assault of the Russian positions at Nova Kakhovka to locate personnel, equipment, and command post. Group successfully completed the mission and returned having destroyed the post and 12 invaders. pic.twitter.com/SOIEqCFHIE — Dmitri (@wartranslated) January 24, 2023

GURi teatel saadi luurereidi käigus põhjalikud andmed Vene vägede lahingreservide arvu, koosseisu ja asukohtade kohta. Samuti hävitati granaadiheitjatega üks Vene vägede juhtimispunkt ja võeti üks vang. GURi väitel hävitati lahingute käigus üks BTR 82A soomustransportöör ning lahingute käigus hukkus vähemalt 12 Vene sõdurit. Peale eesmärkide saavutamist naasid Ukraina sõdurid Dnipro paremkaldale.

NYT: Wagneri kalmistu Krasnodaris laienes kahe kuuga seitsmekordselt

The New York Times avaldas satelliitpildid, milles on näha Wagneri palgasõdurite grupeeringu kalmistu laienemist Krasnodari krais. Sealne kalmistu on viimase kahe kuu jooksul laienenud seitsmekordselt. Nüüd on seal 170 hauda. Wagner matab enda kalmistule ainult need võitlejad, kelle säilmeid nende sugulased ega sõbrad endale ei taha.

BBC suutis tuvastada 92 Makijivkas hukkunud Vene sõduri nimed

Avalikest andmetest on võimalik tuvastada, et aastavahetusel hukkus Makijivkas vähemalt 92 Vene sõdurit, teatas BBC. See on kolm inimest rohkem kui teatas Vene kaitseministeerium.

Veel 16 sõduri lähedased ei tea kas nende mobiliseeritud lähedane on elus või surnud.