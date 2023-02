Vanasadama trammiliini ehitus paiskab segi ka Tallinna ühistranspordi

Esmalt katkeb Tartu maantee suunas kulgevate trammiliinide nr. 2 ja 4 liiklus, kui 14. aprillil algab Kivisilla ja Gonsiori tänava ristmikul rööbastee ja kollektorite ehitus, selgitas Tallinna transpordiameti taristu juhtivspetsialist Andres Unn esmaspäeval ERR-ile. Need liinid jäävad kinni septembri keskpaigani.

Sel ajal pannakse ajutiselt tööle trammiliin nr. 6, mis hakkab sõitma Kopli ja Tondi vahel ja mis kompenseeriks osaliselt liini nr. 2, mis sõidab Koplist kuni Mere puiesteeni ja liini nr. 4, mis kurseerib mööda Pärnu maanteed Viru ringi ja Tondi vahel.

Trammiliinid nr. 1 ja 3 jäävad sõitma kuni noorte laulu- ja tantsupeo lõpuni 2. juulil, kuid alates 3. juulist katkeb ka nende liikumine Kadrioru suunas.

"Siis läheb trammidele kinni Narva maantee ja Hobujaama ristmik," selgitas Unn.

Augusti lõpus seiskub ka trammiliiklus Kopli suunal, kus sõidavad trammid nr. 1 ja 2. "Tänase teadmise juures ei saa 28. augustist kuni novembri keskpaigani sõita Koplist kesklinna suunas kuni Viru ringini, kuna siis ühendatakse uue liini rööbasteed Kopli suuna rööbasteega," ütles Unn.

Kui Kopli suund kinni läheb, siis ei sõida ka asendusliin nr. 6. Augusti lõpust kuni septembri keskpaigani on seega periood, kui ei sõida mitte ükski trammiliin.

Sinna sisse jääb ka sulgemine Narva maantee ja Hobujaama ristmikul. See saab küll septembris lahti, aga Kopli suund jääb ikka suletuks.

Unn rõhutas, et sulgemiste ajaperioodid võivad pisut nihkuda, kuna tegemist on suure ehitusobjektiga ja selle puhul on keeruline kuupäeva täpsusega öelda, millal midagi valmis saab ning tõenäoliselt võivad mingid nihked kavades sisse tulla.

Võib tekkida olukord, kus mõni trammitee lõik on juba valmis, aga tramm ei saa sinna lõigu peale, kuna vahepeal on tööd veel pooleli ja rööbastee pole sõidetav.

Teetööd puudutavad vähemalt 27 bussiliini

Unn rääkis, et ühistranspordi mõttes on Vanasadama trammitee ehitus jagatud nelja suuremasse etappi.

Esimene etapp läheb käiku 7. märtsist kuni 3. aprillini ja see puudutab ainult bussiliiklust.

Teine etapp kestab 4. aprillist kuni mai lõpuni ja see puudutab 27 bussiliini. Selle sees on ka trammiliini seisak Tartu maantee suunal, kus liinid 2 ja 4 ei sõida alates 17. aprillist.

Alates 1. juunist läheb bussidele kinni Viru terminal. "Me sõidame aprillist alates nagunii juba seal vähendatud koormusega, aga kaks kuud ei saa bussid üldse sinna alla sõita," rääkis Unn.

Lennujaama hakkab sõitma buss nr. 15

Rääkides lennujaama sõitnud trammiliini nr. 4 asendamisest, ütles Unn, et selleks muudetakse bussiliini nr. 15 marsruuti.

"Muudame bussi nr. 15 liikumisteed selliselt, et see hakkab mõlema sõidusuunal sõitma ka läbi lennujaama, kus täna trammid peatuvad. Selleks muudetakse selle bussi liikumisteed Ülemiste linnakus: buss sõidab Keevise tänavat pidi lennujaama, teeb haagi sisse ja siis läheb Sõjamäele edasi. Tagasi tulles teeb täiendavat haagi lennujaama suunas, et võtta peale lennujaamast sõitjaid," rääkis Unn.

Bussi nr. 58 liini pikendati Pallasti tänava kaudu Tartu maanteeni, et sellega kompenseerida Majaka tänaval ära jäänud trammiliiklust.

Muutub ka busside nr. 44 ja 55 marsruut, mida pikendatakse Lasnamäe poolses otsas mõnevõrra.

"Muudatusi on üksjagu. Inimesed peaks kindlasti jälgima infot liinide kohta, mida nad on harjunud igapäevaselt kasutama," rõhutas Unn.

Vanasadama trammiliiniga ühendatakse Vanasadam ja tulevane Rail Balticu Ülemiste reisiterminal. Tartu maantee trammiteele on kavas rajada pöörang vahetult enne Kivisilla tänavat, kust uus trammitee hargneks olemasolevast Maneeži tänava suunalisest trammiteest Gonsiori tänavale. Kivisilla tänavast alates on kavas ehitada uus trammitee Gonsiori, Laikmaa, Hobujaama, Ahtri, Laeva, Kuunari, Kai, Logi, Rumbi ja Kursi tänavale ning Mere ja Põhja puiesteele ning ühendada see olemasoleva Kopli-suunalise trammiteega.