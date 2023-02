Välisluureamet: Vene oht meile pole Ukraina sõjaga vähenenud

Venemaal on vaatama suurtele kaotustele Ukrainas endiselt piisavalt jõudu ka Balti regioonis sõjalise surve avaldamiseks, tõdeb välisluureamet kolmapäeval avaldatud aastaraamatus.

"Venemaa sõjakuse tõttu on julgeolekuriskid Eestile kasvanud ning suurõppus "Zapad 23" võib julgeolekuolukorda Läänemere regioonis veelgi pingestada," öeldakse aastaraamatus viitega Vene relvajõudude kavandatavale õppusele riigi lääneosas. "Balti riikide vaatest on Venemaal veel piisavalt jõudu meie piirkonnas usutava sõjalise surve avaldamiseks," lisatakse samas.

Välisluureameti hinnangul ei ole 2023. aastal sõjaline rünnak Eesti vastu tõenäoline, kuna Venemaa sõjalised võimed on seotud sõjaga Ukrainas, kuid pikemas plaanis on Venemaa sõjakuse ja välispoliitiliste ambitsioonide tõttu julgeolekuriskid Eestile märkimisväärselt kasvanud.

"On oht, et diplomaatilise ja/või sõjalise edu korral Ukraina küsimuses tugevdab Venemaa 2020. aastate keskel poliitilist ja sõjalist survet Balti riikidele," tõdes amet.

Välisluureameti analüüsi kohaselt peab Venemaa Balti riike NATO haavatavamaks osaks, mistõttu oleksid need NATO ja Venemaa konflikti korral koht, kus sõjalist survet avaldada. Seetõttu käsitleb Venemaa Ukraina sõja tõttu nõrgenenud sõjalise võimekuse taastamist Eesti piiri vahetus läheduses väga tõenäoliselt esmatähtsana.

Eesti-lähedased väeosad on saadetud Ukrainasse

Välisluureameti andmeil on Eesti operatiivsuunda katva Venemaa relvajõudude 6. armee osised ja Pihkvas asuva 76. ründedessantdiviis sõja esimesest päevast olnud seotud lahingutega Ukrainas ja kandnud seal suuri kaotusi.

Eelmise aasta septembris käivitatud mobilisatsioon on puudutanud ka Pihkva ja Leningradi oblastit – mõlemas on reservväelasi mobiliseeritud ning saadetud kaotuste kompenseerimiseks Ukrainas tegutsevatesse üksustesse. Samuti on mõlema oblasti treeningaladel ja väljaõppekeskustes tehtud reservistidest formeeritud uute üksuste väljaõpet.

Kuigi Venemaa mobilisatsioonivarudes jätkub tehnikat uute üksuste formeerimiseks, on siiski küsitav vajaliku kompetentsi leidmine formeeritavate üksuste staapide mehitamiseks, märgib välisluureamet. Vene relvajõududest on paljud väljaõppekeskuste instruktorid saadetud Ukrainas võitlevatesse üksustesse ning see on põhjustanud taseme languse väljaõppekeskustes ja mobiliseeritute kokkuharjutamisel sidusateks üksusteks.

Õppus "Zapad 23" võib tõsta pingeid

Välisluureamet väidab ka oma andmetele tuginedes, et Venemaa kavandab sel aastal taas suure sõjalise õppuse "Zapad 23" korraldamist, mis toimub tavapärasest rotatsioonist kaks aastat varem.

"Sellise tavapärasest õppetsüklist irduva mastaapse strateegilise ühendõppuse korraldamine lääne strateegilisel suunal samaaegselt sõjategevusega Ukrainas on käsitatav heidutuse ja ähvardusena lääneriikidele ning patriootlike meeleolude õhutamisena Venemaa elanikkonnas," märgib amet aastaraamatus.

Mobilisatsioon ja suurõppused võivad sel aastal julgeolekuolukorda Läänemere regioonis veelgi pingestada, tõdes amet.

Seetõttu on Eesti seisukohast oluline demonstreerida NATO reaalset sõjalist valmidust, et välistada Venemaa kiusatus panna alliansi julgeolekugarantiide paikapidavus proovile.

NATO ja Venemaa vahelise sõjalise konflikti tõenäosus suureneb, kui Venemaa peaks saavutama oma strateegilised eesmärgid Ukrainas– seega parandaks Ukraina võit sõjas Venemaaga ka üleüldist piirkondlikku julgeolekuolukorda, märkis välisluureamet oma aastaraamatus.

Venemaa ei loobu Ukrainast

Paraku pole aga näha, et Venemaa juhtkond loobuks Ukrainas oma eesmärkidest, seda seal kohatud kohatud vastupanule ja saadud kaotustele vaatamata, märkis amet.

Ehkki ukrainlaste kaitsetahe, riigi relvajõudude võitlusvõime ning lääneriikide ühtsus Ukraina toetamisel üllatasid Kremlit, ei ole Venemaa strateegiline eesmärk muutunud ning Ukraina allutamine ja Euroopa julgeolekuarhitektuuri muutmine on endiselt Venemaa siht, seisab raportis.

Kuna Venemaa hinnangul töötab aeg sõjas tema kasuks, siis on Moskva oma sõjamasina käigus hoidmiseks valmis panuseid tõstma, lisati samas.

Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin märkis oma sissejuhatuses aastaraamatusse ka seda, et eelmise aasta samasuguses raportis prognoosis amet sõja algust veebruari teises pooles ja nii ka läks: "Möödunud aasta raportis väitsime, et Venemaa loob 2022. aasta veebruari teiseks pooleks tingimused ja valmisoleku, et alustada täieulatuslikku sõjalist rünnakut Ukraina vastu. Kahjuks nii ka läks."