Türgi võimud teatasid neljapäeva hommikul, et esmaspäevase maavärina tõttu riigi lõunaosas on hukkunud vähemalt 12 300 inimest. Süürias on hinnanguliselt maavärina tõttu hukkunud 2950 inimest. Türgi president President Recep Tayyip Erdogan tunnistas probleeme maavärina tagajärgedega tegelemisel.

Türgis on maavärina ohvrite arv tõusnud üle 12 300. Päästjate hinnangul hakkab ellujäänute leidmiseks aeg otsa saama. President Recep Tayyip Erdogan külastas maavärina piirkonda ja tunnistas, et päästetööde korraldamisega on olnud probleeme, vahendas Reuters.

Türgi president lubas koduta jäänud inimestele abi ja kinnitas, et kümnes kannatada saanud piirkonnas ehitatakse lähema aasta jooksul uued elamud. Üksikasju Erdogan ei täpsustanud ega rääkinud ka sellest, kuidas edaspidi hooned maavärinatele vastupidavamaks muuta. Türgi president kehtestas kümnes kannatada saanud piirkonnas hädaolukorra.

Türgis on ka varem toimunud maavärinaid ning riigi seismoloogilise olukorra tõttu kehtivad Türgis ametlikult ehitusnõuded, mille kohaselt hooned peaksid olema maavärinakindlad. Samas ehitati mitmed hooned enne selliseid nõudeid ning korruptsiooni tõttu ei pruugi mitmed uued hooned olla nende reeglitega kooskõlas.

Türgis toimuvad maikuus valimised ning pole veel selge kuidas maavärin ja Türgi valitsuse päästetööd Türgit autokraatlikult juhtivale Tayyip Erdogani võimuhaardele mõjuvad. Türgi võimude hinnangul mõjutas maavärin ligikaudu 13,5 miljonit inimest. CIA Factbooki järgi elab Türgis hinnanguliselt kokku üle 83 miljoni inimese.

Süürias on maavärina tõttu viimastel hukkunud 2950 inimest. Süüria suursaadik ÜRO-s tunnistas, et riigil puudub suutlikkus ja vajalik tehnika, et maavärina tagajärgedega tegeleda. Samas süüdistas diplomaat pikalt kestnud Süüria kodusõda ning lääneriikide sanktsioonide Süüria valitsuse vastu. Maavärina tekitatud purustuste tõttu on koduta jäänud pea 300 000 inimest, tunnistasid Süüria võimud.