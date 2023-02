Türgi ja Süüria maavärinas hukkunute arv ületas 24 000

Piirkonna kahe aastakümne ohvriterohkeima maavärina hukkunute arv oli Lõuna-Türgis ja Loode-Süürias neli päeva pärast maavärinat enam kui 23 700, teatas Reuters laupäeva varahommikul.

Päästemeeskonnad päästsid reedel Türgis rusude alla lõksu jäänud kümnepäevase imiku ja tema ema ning kaevasid välja veel mitmed inimesi mujalt.

Katastroofi tõttu on sadu tuhandeid inimesi karmides talveoludes jäänud kodutuks ja toidupuudusesse.

Süüria president Bashar al-Assad tegi reedel oma esimese reisi kahjustatud piirkondadesse pärast maavärinat, külastades koos abikaasa Asmaga Aleppo haiglat, teatas kohalik riigimeedia.

Süüria valitsus kiitis heaks ka humanitaarabi tarned üle riigi kodusõja rindejoone – samm, mis võib kiirendada abi saabumist miljonite meeleheitel inimeste jaoks. Rahvusvaheline hädaabiorganisatsioon World Food Programme teatas varem, et mässuliste kontrolli all olevas Loode-Süürias hakkavad varud otsa saama, kuna sõjaseisukord raskendas abi andmist.

Süüria linna Aleppot on lisaks maavärinale räsinud aastaid väldanud pommitamine peamiselt Assadi ja tema liitlase Venemaa poolt 12-aastase kodusõja jooksul.

Erdogan külastas reedel Türgi Adiyamani provintsi, kus ta tunnistas, et valitsuse reaktsioon ei olnud nii kiire, kui see oleks võinud olla. "Kuigi meil on praegu maailma suurim otsingu- ja päästemeeskond, on reaalsus, et otsingud ei ole nii kiired, kui me soovisime," ütles ta. Ta ütles ka, et mõnes piirkonnas on poode rüüstatud.

Erdogan kandideerib 14. maiks kavandatud valimistel ja tema vastased on asunud teda ründama. Valimised võidakse nüüd katastroofi tõttu edasi lükata.

Esmaspäeva varahommikul tabanud maavärin on ohvriterohkemate looduskatastroofide seas sel sajandil seitsmendal kohal, edestades 2011. aasta maavärinat ja tsunamit Jaapanis. Naaberriigis Iraanis 2003. aastal toimunud maavärinas hukkus 31 000 inimest.