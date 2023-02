USA LNG-terminali turule naasmine langetab Euroopas gaasi hinda

Texase osariigis asuv 20,5 miljardi kuupmeetri suurune Freeporti LNG-terminal palus esmaspäeval riigi energiaregulaatorilt luba, et taasalustastada tööd oma veeldatud maagaasi tootmisliinidel, kus valmistatakse ekspordiks LNG-d, vahendas Reuters.

Juunis süttis üks terminali tootmisliinidest ning sellest ajast on terminal tööst väljas olnud, mis vähendas USA eksporditava LNG hulka ligikaudu kuuendiku võrra. Algselt lootis ettevõte ekspordi taastada juba oktoobriks.

Baltic Energy Partnersi juhi Marko Alliksoni sõnul liigub Freeporti LNG terminali kaudu kuni 17 protsenti USA LNG ekspordist ja see tähendab, et Ühendriikide LNG-d on potentsiaalselt rohkem turul saadaval.

"USA-s on see gaasihindu tõstev, kuna suurendab nõudlust, aga Euroopa jaoks tähendab see varasemast suuremat pakkumist ehk siis pigem langetab LNG ja maagaasi hinda," ütles Allikson.

Analüütikud siiski ei oota, et terminal lähikuudel täisvõimsusel tööd alustaks.

Allikson märkis, et Freeporti LNG-terminali mõju gaasihindadele on ainult üks paljudest üheaegselt gaasihindu mõjutavatest faktoritest. "Turule on mõju kohene aga konkreetselt selle osakaalu hinna liikumises on väga raske hinnata. Nagu näha on gaasihindade trend tervikuna jätkuvalt languses," sõnas ta.

Kui esialgu veeldatud maagaasi hind USA turul kerkis, siis esmaspäeval langesid gaasi tulevikutehingud ka USA turul viis protsenti. Seda peamiselt soojast ilmast tuleneva lagnenud kodumaise tarbimise tõttu.

Hollandi börsil TTF, mille järgi kujuneb hind ka Eesti turul, liikus märtsi maagaasi tulevikutehingute hind esmaspäeval 52 euro ligidal megavatt-tunni eest. Võrdluseks maksis mullu augustis megavatt-tund maagaasi TTF-il üle 340 euro.