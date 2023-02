Austraalia muretseb üha rohkem võõrriikide luurajate pärast

Austraalia julgeolekuametkonna Asio juht ütles, et üha rohkem austraallasi satub võõrriikide luureteenistuste huviorbiiti.

Asio juht Mike Burgess pidas hiljuti kõne kõrgetele diplomaatidele ja poliitikutele. Iga-aastases ohuhinnangus andis Burgess ülevaate erinevatest julgeolekuohtudest, vahendas The Times.

Burgess ütles, et riik on viimaste aastate jooksul välja saatnud palju luurajaid, kes olid kõik hästi välja koolitatud. Need luurajad proovisid varastada tundlikku informatsiooni.

USA, Suurbritannia ja Austraalia sõlmisid 2021. aastal Aukuse julgeolekupakti. Austraalia ostab selle raames USA-lt ka tuumajõul töötavad allveelaevad. Canberra lubab rotatsiooni korras Austraaliasse ka rohkem USA sõjalennukeid. Burgessi sõnul süveneb seetõttu välisluurest tingitud oht veelgi.

"Asio on hõivatum kui kunagi varem meie 74-aastase ajaloo jooksul. Meil on rohkem tööd kui külma sõja ajal, rohkem kui 11. septembril. Välisluure orbiiti satub üha rohkem austraallasi," ütles Burgess.

Burgess ütles, et võõrriigi luureteenistus plaanis värvata Austraalia ajakirjanikke. Asio jõudis selle plaani aga nurjata.

Canberra muretseb, et Hiina üritab sekkuda riigi sisepoliitikasse.

Burgessi eelkäija Duncan Lewis hoiatas juba 2019. aastal, et Hiina eesmärgiks on Austraalia poliitilise süsteemi üle võtmine. Ta tõi välja Hiina agentide suured annetused Austraalia parteidele, mis on osa suuremast kampaaniast, mis hõlmab ka meediat ja Austraalia ülikoole.