USA luurejuht: Hiina kahtleb enda võimes Taiwani vallutada

CIA peadirektori William Burnsi hinnangul on Vene relvajõudude raskused ja tagasilöögid Ukrainas tekitanud Hiina juhtkonnas kõhkluse, kas nende relvajõud suudavad Taiwani saart vallutada.

Ameerika Ühendriikide Luure Keskagentuuri (CIA) peadirektor William Burns ütles pühapäeval telekanalile CBS, et tema hinnangul on Venemaa sõjalised raskused Ukrainas tekitanud kõhklusi ka Hiinas nende sõjaväe suutlikkuses.

CIA peadirektori hinnangul ei ole Hiina liider Xi Jinping ning riigi sõjaline juhtkond enam kindel, kas Hiina relvajõud suudaksid selle kümnendi jooksul Taiwani saart vallutada, vahendas The Wall Street Journal.

William Burns kinnitas, et Ameerika Ühendriigid võtavad Hiina võimalikku invasiooni Taiwani saarele jätkuvalt tõsiselt ning sõja risk Taiwanis võib sel kümnendil ja peale seda kasvada. USA luure- ja kaitsevaldkonna ametnikud usuvad, et Xi tahab 2027. aastaks olla valmis sõjaks, kuid Burnsi sõnul pole see tärmin kivisse raiutud.

CIA peadirektori Burnsi sõnul jälgib Hiina võimaliku invasiooni puhul ka lääneriikide käitumist seoses sõjaga Ukrainas.

USA suurendas hiljuti Taiwanis asuvate vägede arvu laiendamaks taiwanlastele mõeldud sõjalise väljaõppe mahtu. USA väekoondis saarel suureneb 100 kuni 200 sõdurini praeguse 30 asemel.

Peking peab Taiwani saart Hiina rahvavabariigi osaks ning on ähvardanud varem korduvalt mässulist saart relvajõul Hiinaga liita. Samas peab saarel olev valitsus samuti end ametlikuks Hiina valitsuseks, kuna Taiwanile põgenesid Hiina kodusõja kaotanud Hiina rahvuslased. Samas tunnustab enamik maailma riike legitiimse Hiina valitsusena ainult Pekingit, kuid paljudel riikidel on majanduslikud suhted ka Taipeiga.

Hiina rahvavabariigi viimane konventsionaalne sõda lähinaabrite vastu toimus 1979. aastal Vietnami vastu peale mida hiinlased Vietnamist taandusid väites enda võitu. Vietnam samas jätkas Kambodža okupeerimist Hiina vastuseisust hoolimata 1989. aastani. Osa okupeeritud Vietnami alasid andis Hiina neile tagasi alles 1992. aastal.

Taiwani saar asub Hiina maismaast ligikaudu 160 kilomeetri kaugusel ning selle vallutamiseks on vajalik märkimisväärse ulatusega meredessant.