Läänemets: opositsioonis olemine võib ka erakonnale hea olla

Läänemets tõdes, et SDE ootas valimistelt paremat tulemust, kuid saadud üheksa kohta pole halb.

Tema sõnul on erakond valmis ka uues valitsuses töötama, kui Reformierakond sellise ettepaneku teeb. Samas võib SDE minna ka opositsiooni.

"Kui Reformierakond teeb ettepaneku erakonnale Eesti 200, siis peab seal suure tõenäosusega kolmas partner juures olema. Sotsiaaldemokraatlik Erakond on üks võimalus nii häälte arvu loogikast kui ka meil on varasem koostöö ka olnud päris hea," rääkis Läänemets.

"Opositsioon on ka mõneks asjaks väga hea. Opositsioon on see koht, kus erakonda arendatakse, kus maailmavaadet edasi viiakse ja valmistutakse järgmisteks valimisteks. Mõnikord opositsioon annab oluliselt parema positsiooni. Aga me oleme valmis valitsusvastutust kandma ja me saame väga hästi hakkama ka opositsioonis," ütles ta.

Valitsuskoalitsiooni saades sotsiaaldemokraatidel Läänemetsa sõnul läbirääkimistel mingeid punaseid jooni pole, kuid tähtsaks peab erakond palgavaesuse küsimust.

"Kui on koalitsioon, kus sotsiaaldemokraadid on, siis seal peab koalitsioonil olema mingisugune lahendus või vastus palgavaesusele, sest hinnad on üles läinud, inimestel on raske. Valitsuse ülesanne on selle küsimusega tegelda," ütles ta.

EKRE esimees Martin Helme lubas pühapäeval pärast valimistulemuste selgumist, et vaidlustab e-hääletamise tulemuse kohtus. Läänemetsa hinnangul otsib EKRE oma oodatust kehvemale tulemusele välist süüdlast.