Politico: Hololei kinnitas ise oma tasuta reisid Katari

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Komisjoni juhtiv transpordiametnik Henrik Hololei otsustas ise, et Katari valitsuse pakutud tasuta lennupiletite võtmisel pole huvide konflikti. Tema alluvad rääkisid siis Katari esindajatega läbi lennunduslepingu detaile.

Politico andmetel lendas Hololei aastatel 2015-2021 üheksa korda Katari riigile kuuluva lennufirma Qatar Airways lennukite äriklassis. Kuus neist lendudest toimusid ajal, kui peeti läbirääkimisi Qatar Airwaysi Euroopa Liidu turule lubamise üle ning neljal juhul maksis lendude eest kas Katari valitsus või sellega seotud isikud.

Komisjon väidab, et Hololei lennud toimusid vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Komisjon rõhutab, et puudus huvide konflikt, kuna Hololei ei pidanud tehingu üle läbirääkimisi. Hololei on Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor.

Esmaspäeval ütles komisjoni pressiesindaja, et need reeglid tähendasid seda, et Hololei ise oli vastutav isik, kes otsustas, et tema reisimine ei tekita huvide konflikti. "Praeguste reeglite kohaselt peavad sellised peadirektorid nagu Hololei selle otsuse ise vastu võtma," ütles komisjoni pressiesindaja.

"Kutse ja kontekst, mille raames peadirektor reisis, andsid talle hinnangu andmiseks vajalikud elemendid. Tema toonane hinnang oli, et see ei kujuta endast huvide konflikti," ütles pressiesindaja.

Asjakohastes juhendites on kirjas, et võimaliku huvide konflikti kahtluse korral tuleb probleemi arutada, siiski pole see kohustuslik. Pole selge, kas Hololei küsis enne tasuta piletite vastuvõtmist nõu, teatas Politico.

Ajakirjanikud uurisid esmaspäeval pressiesindajalt, kas Hololei peaks tagasi astuma. Pressiesindaja keeldus konkreetset vastust andmast. "Kõik oli kooskõlas tol ajal kehtinud reeglitega," ütles pressiesindaja.

Euroopa ombudsman Emily O'Reilly hakkab nüüd uurima Euroopa Komisjoni ametnike lennureise, mille eest tasusid ettevõtted ja välisriigi valitsused.

Hololei sai Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektoriks 1. oktoobril 2015. Tegemist on ainsa kõige kõrgemal võimalikul Euroopa Liidu ametniku töökohal töötava eestlasega.