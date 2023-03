Läänemets: peretoetuste süsteem tuleb ümber vaadata

"Selles ma olen täiesti kindel, et me lastetoetust hakkame õiglasemaks muutma. Seda on sotsiaaldemokraadid valimistel lubanud ja see on see küsimus, mis kindlasti lahendamist vajab, just esimese ja teise lapse puhul, seal see ebaõiglus on sees," ütles Läänemets.

Läänemets rõhutas, et sotsiaaldemokraatide jaoks on esikohal inimeste toimetulek.

"Mis puudutab maksukoormust, siis ega maksud pole asi iseenesest. Meil on programmis erinevad asjad, mida me tahaksime ellu viia. Me oleme julgenud öelda, et suuri kulutusi ei ole võimalik teha ilma tulupoole ümber vaatamiseta. Nüüd oleneb sellest, mida me kokku lepime ja kust tulevad vahendid," rääkis Läänemets.

"Mis puudutab tulumaksu erinevaid lubadusi, siis selle olen ma ka Kaja Kallasele indikeerinud, et sotsiaaldemokraatide soov kindlasti on see, et neil inimestel, kellel on väiksem sissetulek, seal sissetulekuid parandada, mitte seal ülemises otsas. Me esialgselt leidsime, et seal võiks olla võimalus kompromissiks, kus ka sotsiaaldemokraatide nägemus mingil kujul saab teoks," lisas ta.

Läänemets ei osanud praegu öelda, kas see kompromiss võiks olla selline, et kõigile Reformierakonna poolt lubatud ühtlast 700-eurost tulumaksuvaba miinimumi ei tule ja miinimum tuleb kuskile allapoole.

"Seda nüüd täpselt ei oska öelda, et mis see lõpuks on. Ega me mingeid läbirääkimisi praegu pole pidanud, me oleme konsulteerinud korra telefoni teel ja leidnud, et tahe on olemas lahendust leida," sõnas Läänemets.

Rääkides ministri- ja teistest ametikohtadest ütles Läänemets, et tuleb vaadata kõiki erinevaid ametikohti, mida loodav koalitsioon võiks täita. Kokkulepe tuleb teha tervikpildi järgi. Sellega seoses peab ta oluliseks juba alguses järgmises Euroopa Komisjoni volinikus kokkuleppele jõudmist.

"Selles komisjoni positsioonis on tark kohe alguses kokku leppida. Sest viimane koalitsioon näitas, et kui kokku ei lepita, siis võivad suhted keeruliseks minna," ütles Läänemets.

Läänemets avaldas veendumust, et kooseluseaduse rakendusaktid saavad uue riigikogu ajal heakskiidu.

"Sotsiaaldemokraadid kindlasti läbirääkimistel selle ettepaneku teevad. Ma loodan, et partnerid tulevad ka kaasa sellega. Ma ei kujuta ette, et Reformierakond või Eesti 200 peaks ei ütlema, sest nad on seda täpselt samamoodi lubanud. Kindlasti tõstatame ka abieluvõrdsuse teema. Aga loomulikult, abieluvõrdsuse teemat tuleb hoopis teistmoodi ajada kui kooseluseaduse rakendusakte. Lõpuks ongi valik, kas üks või teine," rääkis Läänemets.

Läänemets näeb selles koalitsioonis sotsiaaldemokraatide rolli tasakaalustajana, sest teised kaks erakonda – Reformierakond ja Eesti 200 – on parempoolsed erakonnad.

Ta märkis, et loodavas koalitsioonis peab olema igal osalisel võimalus ilma hapu näota oma programmi ellu viia.