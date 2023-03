Kaitsepolitsei hoiab Petersoni tegevusel silma peal

Vasakpartei nimekirjas ligi 4000 häält saanud ja enda sõnul 14 aastat piirivalves ohvitserina töötanud Aivo Peterson käis eelmisel nädalal Venemaa poolt okupeeritud Donbassis. End sotsiaalmeedia ajakirjanikuks tituleeriva mehe sõnul korraldas tema sõidu Donbassi Venemaa MTÜ Ülesehitus ning tema sõit maksti kinni.

"Mul oli informatsioon, et seal on Eesti poisid vangi langenud, üks pidi haavatud olema, mis osutus päris mitte õigeks informatsiooniks," lausus Peterson.

Petersoni sõnul oli tegu rahvadiplomaatiaga ja seda ei saa keegi keelata. Mehe sõnul puudub igasugune alus tema süüdi mõistmiseks või karistamiseks.

"Kui üks minister, kes on sotsiaaldemokraadist siseminister, ületab oma võimupiire selles mõttes, et mõistis mind hukka juba riigi reetjana. Mitte ükski ametnik ei tohi seda teha ilma, et tal oleks kohtulikku õigust seda teha. Ainult kohus mõistab kedagi hukka. Mingit riigireetmist või asja siin ei olnud, tegin seda mida minu hing ja südametunnistus ütles ja kui on võimalus, kindlasti ma lähen tagasi," lausus ta.

Petersoni sõnul edastas ta eile Eestisse naastes kaheksatunnise kinnipidamise ajal kogu informatsiooni õiguskaitse organitele ja kui ta on millegi vastu eksinud, siis tuleb teda ka karistada. Advokaatidega on ta juba nõu pidanud.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on antud kaasuses mitu aspekti.

"Üks on see, kuidas selliseid asju vältida, see poliitikute küsimus. Aivo Petersoni tegevused, mis lähevad seadusega pahuksisse, on kaitsepolitseiameti tegevus. Üksi erakond ega valitsus ei peaks otsustama teiste erakondade saatust poliitiliselt. Ärge muretsege, kaitsepolitsei teeb oma tööd ja teeb väga hästi," lausus Läänemets.

Kaitsepolitseist öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et ilma kriminaalmenetluse algatamiseta nemad sel teemal kommentaare ei jaga.