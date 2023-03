Petersonile esitatud kahtlustus põhineb samal paragrahvil, mille alusel läks vangi Seredenko

Prokuratuur teatas reedel, et kaitsepolitsei (kapo) pidas Eesti riigi vastase suhte loomises kahtlustatuna kinni kolm meest, kelle hulgas on ka ühenduse Koos / Vmeste üks liidreid, riigikogu valimistel ligi 4000 häält saanud Petersoni. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda või täpsustuda, rõhutas prokuratuur.

Kapo pressiesindaja Harrys Puusepp selgitas ERR-ile, et kolm vahi alla võetud meest said kahtlustuse riigivastases kuriteos karistusseadustiku paragrahv 235 lõige 1 järgi, mis räägib riigivastase suhte loomisest.

"Kuriteoks teeb suhte loomise võõrriigi, selle organisatsiooni või võõrriigi ülesandel tegutseva inimesega selle suhte eesmärk ja iseloom - panna toime raske riigivastane kuritegu, näiteks riigireetmine ning välismaalase puhul luuretegevusele kaasa aitamine või vägivallatu Eesti-vastane tegevus. Selleks võõrriigiks on antud juhtumis Venemaa Föderatsioon," ütles Puusepp.

Tema sõnul ei ole konkreetse juhtumi puhul veel võimalik üksikasju avada, ehk seda, kellega ja mis asjaoludel kuriteo kahtlustuse saanud mehed kontakti lõid ja pidasid.

"Riigivastase kuriteo puhul on oluline teadlikkus, see tähendab et nad kas said aru või vähemalt pidid aru saama, et nad on kontaktis võõrriigi esindajatega - Venemaa, Vene organisatsioonide ja nende huvides tegutsevate isikutega," rõhutas kapo esindaja. "Sellise suhte käigus Kremlist lähtuvale mõjule ja Kremli režiimi eesmärkidele allumine ja neist juhindumine võib viia raske riigivastase kuriteoni," lisas kaitsepolitsei kõneisik.

Puusepp ütles, et ei saa avada, millal kahtlustuseni viinud tegevused alguse said. "Kriminaalmenetluseni viis kaitsepolitsei järjepideva töö tulemusel kogutud teave," märkis ta.

Kapo esindaja kinnitas, et teised kaks kinnipeetud isikut on juba avalikes allikates juhtumiga seostatud Andrey Andronov ja Dmitri Rootsi. Rus.err.ee andmetel on Peterson ja Rootsi Eesti kodanikud, Andronov aga Venemaa kodanik, kellel on Eestis alaline elamisluba. Andronovi nimi on varasemalt meedias läbi käinud Öise Vahtkonna aktivistina ning sellega, et ta peksis oma naist.

Puusepp ütles, et selliste menetluste puhul on konkreetset tähtaega raske määrata: "Oluline on kriminaalmenetluse raames tuvastada igakülgselt ja objektiivselt võimalikud toimepandud kuriteod. Nagu öeldud varemgi, on kahtlustus esialgne, mis sõltuvalt kogutud tõendite iseloomust võib muutuda. Menetlust toimetame nii kiiresti kui võimalik ning nii põhjalikult kui vajalik, et kuriteo asjaolud selgeks teha."

Seadus näeb ette kuni kuueaastase vanglakaristuse

Riigivastase suhte loomist käsitleb karistusseadustiku paragrahv 235 lõige 1, mille kohaselt karistatakse Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud tegevuse eesmärgil loodud kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse ja isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, samuti sellise ühenduse loomise, juhtimise või sellesse liikmete värbamise eest kuni kuueaastase vangistusega.

Kolme mehe vahistamist taotles Harju maakohtult riigiprokuratuur. Kohus nõustus prokuratuuri taotlusega ning leidis, et kuriteokahtlus on põhjendatud. Kohtu hinnangul võivad mehed vabaduses viibides asuda kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma ja on ka oht, et nad võivad kuritegude toimepanemist jätkata.

Harju maakohus rahuldas prokuröri taotluse võtta esialgse kahtlustuse saanud mehed kaheks kuuks vahi alla. Määrus ei ole jõustunud ning seda on võimalik Tallinna ringkonnakohtus vaidlustada. Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ja viib läbi kaitsepolitseiamet.

Seredenko tegi üle kümne aasta koostööd Vene riigi esindajatega

Kaitsepolitsei vahistas Seredenko 2021. aasta märtsi alguses kahtlustatuna Eesti Vabariigi vastases tegevuses. Hiljem esitas riigiprokuratuur talle süüdistuse Eesti riigi vastase suhte pidamises.

Harju maakohus tunnistas Seredenko mullu 22. septembril karistusseadustiku paragrahv 235 lõige 1 järgi süüdi ning mõistis talle maksimaalsele lähedase karistuse – viis aastat ja kuus kuud vangistust.

Süüdistuse järgi oli Seredenko teadlikult loonud ja pidanud ajavahemikul 15. november 2009 kuni 3. märts 2021 Eesti Vabariigi vastast suhet Venemaa Föderatsiooni valitsusasutuste huvides ja ülesandel tegutseva seitsme isikuga. Seredenko edastas neile teavet, koostas ja avaldas nendega koostöös artikleid, osales nende poolt korraldatud üritustel ja organisatsioonide tegevuses, mis olid suunatud Venemaa välis- ja julgeolekupoliitilistel eesmärkidel Venemaa mõjutustegevuse elluviimiseks, eesmärgiga lõhestada Eesti ühiskonda, diskrediteerida Eesti Vabariiki ja selle institutsioone ja riivata Eesti põhiseaduslikku korda, iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust ning julgeolekut.

Kohus tuvastas, et Seredenko sai kõnealuse kuriteo toimepanemisega vara vähemalt 5185,79 euro ulatuses ning lisaks kuus rinnamärki.

ERR kirjutas septembris, et kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisalu sõnul on Seredenko näide sellest, kuidas inimene valmistab ette Kremlile vajalikke jutupunkte, millele Kreml ja Vene välisministeeriumi hiljem viitavad ja mis lähtub loogikast, et tuleb oma kasulike agentide kaudu luua konteksti, et vajadusel õigustada sekkumist. "Ise küsin ja ise vastan, see on sellisest sarjast," kommenteeris Sinisalu mullu aprillis.

Riigikohus otsustas eelmisel nädalal Seredenko advokaadi esitatud kaebuse menetlusse võtta. Kahes madalamas kohtuastmes oli Seredenko süüdi tunnistatud.

Aivo Peterson on liikumise Koos / Vmeste üks juhtliikmeid ja kandideeris riigikogu valimistel Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas Ida-Virumaal ning sai seal 3969 häält. Peterson on esinenud varem Venemaa praegust poliitikat pooldavate avaldustega ja külastanud Venemaa okupeeritud Ukraina regioone, kust ta viimati naasis eelmisel nädalal.