Aeg: oleksin üllatunud, kui riik Aivo Petersonil silma peal ei hoiaks

"Mina, tuginedes oma vanale töökogemusele, ütlen, et oleks imelik, kui teda ei jälgitaks. Sellist tegelast lihtsalt peab jälgima, sest ta kujutab selgelt teatud ohtu, kui mitte muule, siis meie rahvusvahelisele mainele ja juba selle pärast tuleb teda jälgida," rääkis Aeg kolmapäeval "Vikerhommikus".

Tema sõnul tuleb vaadata, millega Peterson tegeleb ja kes on ta kontaktid. "Sest kogu see reis Ukraina okupeeritud aladele ei olnud ju turismireis, ta võeti seal avasüli vastu, kogu programm oli paika pandud ja see viitab sellele, et tal olid kontaktid eeskätt Vene Föderatsiooni poole peal," rõhutas Aeg.

Endine politseijuht märkis ka, et ei usu, et Petersoni naasmisel Eestisse Narva piiripunkti kaudu piirdus võimude tegevus temaga ainult mitmetunnise vestlusega piiripunktis. "Küllap meil institutsioonid tegelevad ja vaatavad ka, mis edasi hakkab saama ja kas on mingisugune tegu toime panduid, mida on võimalik karistada," rääkis ta.

Kommenteerides seda, et Eesti seadused ei võimalda Petersoni tema senise tegevuse eest karistada, viitas Aeg, et siin on võimalus riigikogu uuel koosseisu seadusandlust täiendada.

Ta meenutas ka 2007. aasta pronksiöö järgset kohtupraktikat, kus sündmuste peakorraldajad jäid karistuseta, sest nad mõisteti kohtus õigeks.