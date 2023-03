Venemaa kehtestas sanktsioonid Balti riikide 144 kodanikule

Venemaa välisministeerium teatas neljapäeval, et kehtestas sanktsioonid kolme Balti riigi 144 valitsusametniku, ajakirjaniku, poliitiku ja teiste avaliku elu tegelaste vastu.

Venemaa välisministeerium väitis, et kehtestas sanktsioonid nende inimeste suhtes, keda peetakse Moskva suhtes "kõige vaenulikumaks", vahendas Reuters.

Venemaa välisministeerium teatas, et see samm on vastus kolme Balti riigi aktiivsele lobitööle Moskva-vastaste sanktsioonide laiendamiseks. Venemaa süüdistas Balti riike ka oma siseasjadesse sekkumises.

Eesti, Läti ja Leedu kritiseerivad teravalt Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Balti riigid teatasid eelmisel aastal, et piiravad Venemaa kodanike sissepääsu, kuna Moskva alustas Ukrainas sõjalist tegevust.

Vene välisministeerium väitis veel, et sanktsioonide nimekirja kantud 144 Läti, Leedu ja Eesti kodanikku osalesid punamonumentide lammutamise kampaanias ja kiusavad taga venekeelset elanikkonda.

Venemaa pole sissesõidukeelu saanud inimeste nimekirja avalikustanud.