Xi Jinping sai kolmandat korda Hiina presidendiks

Hiina seadusandjad toetasid ühehäälselt reedel ettepanekut valida Xi Jinping uuesti tagasi Hiina presidendiks. Xi jaoks on see kolmas kord olla valitud viieaastaseks ametiajaks Hiina presidendiks. Ametisoleva presidendi jätkamise poolt oli 2952 saadikut Hiina Rahvavabariigi Riiklikus Rahvakongressis ning ühtegi vastuhäält ettepanek ei saanud.

Samuti valiti Xi Jinping ühehäälselt Hiina presidendiks 2018. aastal. Tollal kaotati varem kehtinud põhiseaduslikud piirangud, mille kohaselt ei tohiks keegi olla president kauem kui kaks ametiaega. Samuti valiti Xi tagasi riigi relvajõudusid juhtiva komitee juhiks. Hiina relvajõud on sõdurite arvu poolest maailma suurimad.

Hiina asepresidendiks valiti Han Zheng. Varem oli samas rollis Wang Qishan. Han tegeles varem Hong Kongi küsimusega. Hiina keskvõim on Hong Kongi autonoomiat viimastel aastatel kärpinud ning surunud alla sealse opositsiooni.

Xi Jinpingi valimine presidendi ametikohale on suuresti tseremoniaalne, kuna ta suutis juba eelmise aasta sügisel tagada enda valimise Hiina kommunistliku partei etteotsa. Xi on Hiina kommunistliku partei juhtkonna mehitanud enda poliitiliste liitlastega. Bloomberg juhtis tähelepanu, et Hiina on loobunud varem kasutusel olnud kollektiivse juhtimise printsiibist, mis tähendab Hiina presidendile sisuliselt piiramatut võimutäiust.

Freedom House'i kohaselt piiratakse Hiinas tugevalt nii poliitilisi kui kodanikuvabadusi ning tegemist on mittevaba ühiskonnaga, kus valimised ei ole ei vabad ega õiglased.