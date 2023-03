Orban: Ungari peab suhted Venemaaga ümber hindama

Kuigi Ungari huvides on säilitada sidemeid Venemaaga, eelkõige oma energiasõltuvuse tõttu, ei pruugi Euroopa suhted Moskvaga pärast sõja lõppu taastuda, mis sunnib ka Ungarit kohanema, ütles Orban neljapäeval Budapestis majandusfoorumil, kirjutas Bloomberg.

"Ma mõistan vajadust Venemaa-Euroopa suhted pärast sõda uuesti üles ehitada, kuid see pole kaugeltki realistlik," ütles Orban. "Seetõttu peab Ungari välis- ja majanduspoliitika kontekstis tõsiselt mõtlema, milliseid suhteid me saame Venemaaga järgmise 10-15 aasta jooksul luua ja hoida."

Orban on saanud Euroopa Liidu ja NATO liitlastelt teravat kriitikat selle eest, et Ungari on säilitanud Venemaaga tihedad suhted ning on töötanud Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonide vastu.