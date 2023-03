Gruusia peaminister: me ei lähe Venemaaga sõtta

Gruusia peaminister Irakli Garibašvili kinnitas, et Gruusia ei lähe Venemaaga sõtta nö teise rinde avamiseks Vene-Ukraina sõjas. Samuti süüdistas peaminister Ukraina võime ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskit Gruusia siseasjadesse sekkumises, vahendasid Ukrainska Pravda ja Interfax.

Garibašvili sõnul on Vene-Ukraina sõjas oodata vaenutegevuse ägenemist ning välised jõud on huvitatud teise rindelõigu avamisest Gruusia territooriumil.

Gruusia peaministrit häiris ka Volodõmõr Zelenski avalik toetus Gruusia protestijatele, kes nõudsid vastuolulise välisagentide seaduse mahahääletamist. Garibašvili sõnul on see otsene tõend, et Zelenski tahab Gruusiat mõjutada.

Peale selle ärritasid Garibašvilit ka sarnased sõnavõtud Kiievi linnapea Vitali Klõtško ja teiste Ukraina poliitikute poolt, keda ta nimetas räpasteks kaotajateks.

Kriitikast hoolimata lootis Garibašvili oma sõnavõtus, et Ukrainas oleks rahu ning riik taasühendatakse rahumeelselt. Gruusia peaministri väitel saabus riiki varem välismaal eksiilis olnud endine president Mihheil Saakašvili, et riigipöördega võim haarata ning riik sõtta viia.

Mihheil Saakašvili on praegu Gruusia vanglas ning tema tervislik seisund on väga kehv. Saakašvili on varem öelnud, et ta kardab vanglas enda elu pärast. Gruusia võimud võtsid Saakašvili vahi all 2021. aastal.

Gruusia territooriumil asuvad kaks Venemaa toetatud territooriumi, mis pole Gruusia keskvõimu kontrolli all - Abhaasia ja Lõuna-Osseetia. Gruusia ja Venemaa vahel puhkes 2008. aastal sõda. Tollal oli riigi president Saakašvili.