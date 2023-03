Rjabkov: USA Vene-vaenulikkuse tõttu ei saa START tuumaleppe juurde naasta

Venemaa asevälisministri Sergei Rjabkovi sõnul ei saa Venemaa START tuumaleppe juurde naasta USA vaenulikkuse tõttu praktiliselt kõikides valdkondades. USA on samas valmis tuumalepet jätkama ning on ka kutsunud üles Venemaad seda tegema.

Vene Föderatsiooni asevälisminister Sergei Rjabkov ütles kolmapäeval Vene Valdai arutelulubi üritusel, et Venemaa ei näe mõtet alustada USAga strateegiliste relvade piiramise lepingu (START) läbirääkimisi, kui Washington ei muuda põhimõtteliselt oma kurssi Moskva suhtes, vahendas Kommersant.

Sergei Rjabkov täpsustas, et põhjuseks pole ainult Ameerika Ühendriikide toetus Ukrainale, vaid ka USA vaenulik tegevus Venemaa vastu praktiliselt kõikides valdkondades. Kuna USA ei täida tõenäoliselt Venemaa ultimaatumit, võib ilmselt juba matta viimase kahepoolse relvastuskontrollilepingu, prognoosis Rjabkov.

Peale asevälisminister Sergei Rjabkovi olid Venemaa START leppe juurde naasmise osas skeptilised ka Venemaa kõrgema majanduskooli professor Dmitri Trenin ja Vene kaitseministeeriumi rahvusvaheliste lepingute osakonna endine juht erukindral Jevgeni Bužinski, kes kuulub praegu Vene rahvusvaheliste suhete nõukokku.

Sergei Rjabkovi sõnul on kogu julgeolekukeskkond Moskva jaoks fundamentaalselt muutunud ning relvastuskontrollimeetmed on rahuaegne nähtus. Jevgeni Bužinski sekundeeris sama seisukohta, väites, et Venemaa ja USA on ühe sammu kaugel sõjast, mis ei saa mitte mõjutada nende suhteid strateegilise stabiilsuse valdkonnas.

Sergei Rjabkov väljendas oma mõtteid Valdai aruteluklubi üritusel, mille pealkirjaks oli: Maailm ilma START-ita: mis saab edasi? Venemaa peatas oma osaluse START tuumarelvade piiramise leppes selle aasta veebruaris.

Praktikas tähendab leppe peatamine, et Venemaa ei luba enam USA relvastuskontrolli inspektoritel oma sõjalisi rajatisi kontrollida, ei nõustu kahepoolse nõuandekomisjoni kohtumistega lepingu teemal ega saada USA-le andmeid oma strateegiliste tuumarelvajõudude seisu kohta.

Samas ajal on Venemaa teatanud, et ta on valmis jätkuvalt järgima START-lepingus sätestatud koguselisi piiranguid ja jätkuvalt teavitama USAd eelnevalt oma kontinentidevaheliste ballistiliste rakettide ja allveelaevadelt käivitatavate ballistiliste rakettide käivitamisest. USA välisministeerium rõhutas märtsi keskel, et Venemaa on jätkuvalt leppega seotud ning kutsus Vene inspektoreid USA-sse. Sergei Rjabkovi sõnul pole aga Vene pool sellest enam huvitatud.