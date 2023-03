Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus AP-le, et Bahmuti lahingu kaotamine näitaks nõrkust Venemaa suhtes ning Vene president Vladimir Putin kasutaks seda propagandavõiduna Ukraina survestamiseks. Ukraina peastaap teatas teisipäeva hilisõhtul, et olukord Bahmutis on kontrolli all ning maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi juhib linna kaitsmist. Hispaania Leopard 2 tankid jõuavad Ukrainasse peale lihavõttepühi.

Oluline kolmapäeval, 29. märtsil kell 20.05:

- Krimmis kukkus alla Ukraina droon;

- Ukraina peastaap: Vene vägedel on Bahmutis osaline edu, kuid kaitse peab;

- Zelenski: taandumine Bahmutist näitaks Venemaale nõrkust;

- IAEA juht Rafael Grossi saabus Zaporižžja tuumajaama;

- Hispaania Leopard 2 tankid jõuavad Ukrainasse peale lihavõttepühi;

- Ukraina: olukord Bahmutis on kontrolli all;

- Kiiev saadab rindele Ukrainas toodetud droone;

- Zelenski: Putinil pole enam liitlasi;

- Prantsusmaa kuulutas stalinistide korraldatud Ukraina näljahäda genotsiidiks;

- Venemaa jätkab Sumõ oblasti pommitamist.

Krimmis kukkus alla Ukraina droon

Okupeeritud Krimmi poolsaarel oli kolmapäeval Simferopoli lähistel kuulda ja näha plahvatust. Krimmi okupatsioonivalitsuse juhi Sergei Aksjonovi sõnul tulistati alla droon, mis kukkus põllule. Ukrainska Pravda juhtis tähelepanu, et intsidendi toimumiskoha lähistel asub Vene sõjalennukite baas.

В анексованому Криму в селі Гвардійське видно наслідки вибуху pic.twitter.com/48Mw6ATsQR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 29, 2023

Ukraina peastaap: Vene vägedel on Bahmutis osaline edu, kuid kaitse peab

Ukraina kaitsejõudude õhtuse rindeülevaate kohaselt on Vene väed Bahmuti rünnates veidi edenenud. Peastaabi teatel samas kaitse peab. Lisaks väitis Ukraina peastaap, et Vene väed jätkavad okupeeritud Krimmi poolsaarel kindlustuste ja kaevikute rajamist, mille rajamises osalevad aktiivselt ka tsiviilisikud.

Zelenski: taandumine Bahmutist näitaks Venemaale nõrkust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus Associated Pressile (AP), et Ukraina jaoks on Bahmuti lahingu võitmine oluline, kuna Venemaa võib sealse võidu korral ehitada üles rahvusvahelise koalitsiooni survestamaks Ukrainale peale vastuvõetamatu rahulepe.

Volodõmõr Zelenski hoiatas, et kui Vene väed vallutavad Bahmuti linna, siis kasutab Vene president Vladimir Putin seda propagandaks nii lääneriikide vastu, Vene rahvale, Hiinale kui ka Iraanile. "Kui ta tunnetab veidi verd ja tunneb lõhnast, et me oleme nõrgad, siis ta surub, surub surub," ütles Zelenski AP-le antud intervjuus.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski prognoosis, et juhul kui Ukraina väed peaks Bahmuti kaitsel lüüa saama, siis kasvaks nii rahvusvaheline surve kui ka riigisisene surve. Zelenski tunnistas, et Ukraina ühiskond on sõjast väsinud ning võib sundida Zelenskit Venemaaga kompromissile. Seni pole Zelenski sellist survet AP sõnul veel tundnud.

Intervjuus AP-le kutsus Volodõmõr Zelenski Ukrainasse ka Hiina presidenti Xi Jinpingi, kes käis hiljuti Moskvas. Zelenski lisas, et ta suhtles Hiina liidriga viimati enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale.

IAEA juht Rafael Grossi saabus Zaporižžja tuumajaama

Ukraina riikliku elektriettevõtte Energoatomi teatel on rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi saabunud Zaporižžja tuumajaama, mille Vene väed täieulatusliku kallaletungi alguses hõivasid.

Hispaania Leopard 2 tankid jõuavad Ukrainasse peale lihavõttepühi

Hispaania lubatud kuus Leopard 2A4 tankid jõuavad Ukrainasse peale lihavõttepühi, teatas El Pais. Katoliiklased tähistavad lihavõtteid 9. aprillil. Kuus Hispaania tanki seati töökorda Seville lähistel ning sel nädalal tehakse nendega lahinglaskmisi Cordoba lähistel. Peale lahingvõimekuse kinnitamist saadetakse tankid üle mere Poola ja sealtkaudu jõuavad need Ukraina kaitsejõudude käsutusse.

Lisaks kuuele tankile lubas Hispaania saata Ukrainale veel neli Leopard 2 tanki, kuid nende tarnega läheb kauem, kuna nende seisukord on kehvem. Portugali poolt Ukrainale lubatud Leopard 2 tankid jõudsid Ukrainasse teisipäeval. Hiljuti jõudsid Ukrainasse ka Saksamaa lubatud Leopard 2 tankid ning brittide lubatud Challenger 2 tankid.

Ukraina: olukord Bahmutis on kontrolli all

Ukraina peastaap teatas teisipäeva hilisõhtul, et olukord Bahmutis on kontrolli all ning maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi juhib linna kaitsmist.

Ukraina teatas, et kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi on pidevalt rindel. Sõrskõi teatas hiljuti, et tema ja ohvitserid lepivad ühiselt oma kaitseplaanid kokku mitte kaardil, vaid otse lahinguväljal.

Bahmutis tegutsev 46. brigaad teatas, et Ivanivske küla ümbruses käivad ägedad lahingud. "Küla kaotamine tooks kaasa selle, et vaenlane võtaks kontrolli Tšassiv Jari suunduva tee üle," teatas 46. brigaad.

Ukraina armee major Maksõm Žorin ütles teisipäeva õhtul, et Vene väed pommitasid Bahmutit terve päeva. "Meie sõdurid võitlevad iga maja eest, okupante on väga raske tagasi hoida. Peame vastu, keegi ei lase venelastel linna ümber piirata," teatas Žorin.

Bahmutis käivad ägedad lahingud Autor/allikas: SCANPIX/ REUTERS/93RD MECHANIZED BRIGADE "KHOLODN

Okupeeritud Melitopolis toimusid plahvatused

Melitopoli linnapea Ivan Fedorov teatas, et Melitopolis toimusid plahvatused. "Kõigis linnaosades oli kuulda mitut plahvatust," teatas Fedorov.

Vene okupatsioonivägedega koostööd tegev kollaborant Vladimir Rogov teatas, et Ukraina väed korraldasid Melitopoli pihta rünnaku.

Kiiev saadab rindele Ukrainas toodetud droone

Ukraina teatas, et kolm üksust on valmis lahingutes kasutusele võtma Ukrainas toodetud droone.

"Droonid täidavad luure- ja ründemissioone. Kasutame neid suurtükiväe juhtimiseks, linnalahingutes ja elude päästmiseks," ütles Ukraina teadusminister Mõhhailo Fedorov.

Fedorov ütles, et droonid ostsid Ukraina armeele eraannetajad.

Prantsusmaa kuulutas stalinistide korraldatud Ukraina näljahäda genotsiidiks

Prantsuse parlament võttis teisipäeval vastu resolutsiooni, millega kuulutati Ukraina 1930. aastate näljahäda (holodomor) genotsiidiks. Holodomor oli NSVL-i poolt korraldatud näljahäda, mille tõttu suri mitu miljonit ukrainlast.

Ukraina parlament kuulutas holodomori genotsiidiks 2006. aastal. Lisaks Ukrainale on Holodomori genotsiidiks kuulutanud veel mitu riiki, nende hulgas on ka Eesti, USA ja Saksamaa.

Zelenski: Putinil pole enam liitlasi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis intervjuu uudisteagentuurile AP ja ütles, et Vladimir Putinile pole enam liitlasi alles jäänud.

"Tal pole liitlasi. Talle on selge, et isegi Hiina pole enam nõus toetama Venemaad," ütles Zelenski.

Hiljuti külastas Hiina juht Xi Jinping Moskvat. Pärast Xi visiiti teatas Putin, et viib taktikalised tuumarelvad Valgevenesse. Zelenski sõnul viitab see viimane Kremli otsus, et Moskva ei jäänud Xi visiidiga rahule, vahendas The Guardian.

Zelenski ütles samuti, et kutsub Xi Jinpingi Ukrainasse. "Oleme valmis teda siin nägema, tahan temaga rääkida," ütles Zelenski.

Venemaa jätkab Sumõ oblasti pommitamist

Vene väed pommitasid teisipäeval Sumõ oblastis asuvat nelja asulat, teatas Sumõ sõjaväeadministratsioon.

Teisipäeval külastas Sumõ piirkonda ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

ISW: Prigožin kasutab Vene meediat, et näidata end tulevase presidendikandidaadina

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul kasutab Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin oma mõjuvõimu Vene meedias, et näidata end nii tulevase presidendikandidaadina. Hiljuti Prigožini avaldatud intervjuu oli visuaalselt sarnane Vladimir Putini poolt antud intervjuudele. Varem nägid Prigožini videod välja teistsugused.

ISW teatas, et kindral Sergei Kuzmenko võis saada Rustam Muradovi asemel Vene Ida sõjaväeringkonna juhiks.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 610 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 172340 (võrdlus eelmise päevaga + 610);

- tankid 3609 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 6966 (+0);

- lennukid 306 (+1);

- kopterid 291 (+0);

- suurtükisüsteemid 2659 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 526 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 277 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2239 (+4);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5507 (+5);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 288 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.