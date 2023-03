Wallace: Venemaa on sõjas Ukraina vastu kaotanud 220 000 sõdurit

Briti kaitseministri Ben Wallace'i sõnul on Vene väed Ukrainas kaotanud 220 000 sõdurit, kes on kas lahingutes viga saanud või hukkunud.

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace kinnitas, et USA luure hinnangul on Vene väed kaotanud sõjas Ukraina vastu 220 000 sõdurit, kes on kas lahingutes hukkunud või viga saanud. Briti kaitseministri sõnul on tegu uusima USA hinnanguga, vahendas Sky News. Wallace ei täpsustanud, et mis on hukkunute ja viga saanute osakaal selles hinnangus.

Ben Wallace rõhutas lisaks, et kuigi esimesed brittide antud Challenger 2 tankid jõudsid Ukrainasse, siis vajavad Ukraina üksused veel märkimisväärselt väljaõpet enne lahingusse minekut. Challenger tankid hakkavad olema samas üksuses Saksa päritolu Marder lahingumasinatega. Wallace lisas, et Ukraina sõjaline juhtkond peab harjutama võitlemist brigaadi või lahinggrupi tasemel nagu NATO riigid. Wallace ei soostunud spekuleerima, et kus ja millal võiks Ukraina vastupealetung alata.

Briti luure hindas veebruaris, et Vene regulaarväed ja palgasõdurid on kaotanud Ukraina vastu sõdides 175 000 kuni 200 000 sõdurit. Tollal hinnati, et nendest 40 000 kuni 60 000 hukkus lahingutes. The New York Times teatas samuti veebruari alguses, et Venemaa on sõjas Ukraina vastu kaotanud 200 000 sõdurit. Kuna kaotuste arvu kindlaks tegemine on keeruline protsess, siis rõhutas The New York Times veebruaris, et vastavad hinnangud erinevad ka USA valitsuse sees.

Kaotuste hulka arvestatakse üldiselt kõik isikud, kes on hukkunud, viga saanud, haiged, kinni peetud, vangi langenud või kadunuks jäänud.

Eraldiseisvalt hindas veebruaris rahvusvaheline strateegiauuringute instituut, et Venemaa on sõjas kaotanud üle 2000 tanki. Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas kolmapäeva hommikul, et Vene väed on sõjas Ukraina vastu kaotanud 172340 sõdurit ning 3609 tanki. Neid väiteid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

Eraldiseisvalt ütles Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov Poola meediale, et Vene väed kaotavad ainuüksi Bahmuti rünnates iga päev 500 sõdurit, kes kas hukkuvad või saavad lahingutes viga, vahendas Interfax-Ukraina.